Бобровский пропустит шесть недель из-за травмы

Вратарь сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустит из-за травмы около шести недель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера вратарей национальной команды России Рашита Давыдова.

«Созванивались с Бобровским, Сергей сказал, что серию с «Вашингтоном» заканчивал с травмой, он выбыл на шесть недель», — подчеркнул Давыдов.

Ранее сообщалось, что Бобровский не сыграет на ЧМ-2018 по хоккею из-за травмы.