Гол Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» и вывел команду в полуфинал Кубка Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В основное время у гостей шайбу забросил Алекс Шейссон (23-я минута), а у хозяев — Кристофер Летанг (32-я минута).

В овертайме победу «Вашингтону» принесла шайба россиянина Евгения Кузнецова (66-я минута), которому ассистировали его соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. 

По итогам матча Кузнецов был признан первой звездой. 

«Вашингтон» выиграл серию со счётом 4:2 и за выход в финал Кубка Стэнли поспорит с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

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