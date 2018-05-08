Гол Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» и вывел команду в полуфинал Кубка Стэнли
Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В основное время у гостей шайбу забросил Алекс Шейссон (23-я минута), а у хозяев — Кристофер Летанг (32-я минута).
В овертайме победу «Вашингтону» принесла шайба россиянина Евгения Кузнецова (66-я минута), которому ассистировали его соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
По итогам матча Кузнецов был признан первой звездой.
«Вашингтон» выиграл серию со счётом 4:2 и за выход в финал Кубка Стэнли поспорит с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.