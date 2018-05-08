«Пока рано сравнивать с «красной машиной»: экс-тренер молодёжки Плющев о старте сборной России по хоккею на ЧМ в Дании

По матчам против Франции, Австрии и Белоруссии сложно судить об уровне нынешней хоккейной сборной России. Об этом в интервью RT заявил бывший наставник молодёжной команды страны Владимир Плющев. Он также оценил первые результаты работы нового главного тренера коллектива Ильи Воробьёва и назвал причины высокого уровня мотивации российских хоккеистов после завоевания золотых медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Сборная России весьма успешно стартовала на чемпионате мира по хоккею в Дании. Насколько вас это удивило?

— Радует тот факт, что игроки смогли мобилизоваться после неудач в Еврохоккейтуре и продемонстрировать выступление хорошего качества в первых трёх встречах турнира. Очевидно, что главные матчи россиян впереди, ведь Франция, Австрия и Белоруссия не те соперники, на фоне которых можно делать какие-либо выводы, поэтому для нашей национальной команды всё начнётся во вторую неделю первенства.

— Ни одной пропущенной шайбы за 180 минут — свидетельство слабости соперников или силы нашей обороны?

— Каждая команда играет так, как ей позволяет противник. Значит, сборная России не дала создать опасные моменты у своих ворот, что придаёт уверенности Василию Кошечкину и Игорю Шестёркину, которые прекрасно чувствуют себя на этом чемпионате мира.

— Чем нынешняя версия «красной машины» отличается от предыдущих?

— Претерпел изменения тренерский штаб, также была преобразована игра коллектива. Появились хоккеисты, которые ранее не получали приглашения в сборную, в том числе из НХЛ. При этом сказать, что команда стала абсолютно другой, тоже нельзя: большинство спортсменов принимали участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

— Эксперты отмечают, что у дебютантов и молодых игроков горят глаза, чего в последнее время не наблюдалось. Согласны?

— Многие хоккеисты не вызывались в национальную команду по ходу сезона, но были впервые приглашены на чемпионат мира в Данию. Каждый спортсмен хочет показать свой уровень мастерства и доказать свою необходимость для сборной страны. Никто не отбывает номер на льду, все хотят побеждать. Это не может не нравиться.

— Кто из молодёжи выделяется на общем фоне?

— Мне нравятся Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

— Некоторые иностранные обозреватели признаются, что хоккей, который демонстрирует команда, напоминает им тот самый, который в своё время проповедовала сборная СССР: красивый, ажурный и порой даже издевательский. Согласны с этим мнением?

— Те коллективы, с которыми россияне уже сыграли, — не та планка, по которой можно сравнивать выступление нынешней сборной России с командой СССР. «Красная машина» действовала в подобной манере со всеми соперниками, в том числе и с канадцами, шведами и американцами. Если подопечные Ильи Воробьёва будут демонстрировать хоккей высочайшего класса до конца чемпионата мира, то можно будет подумать о красочных сравнениях. А пока нужно готовиться к следующему матчу.

— В матче с Австрией Илья Михеев стал автором поразительного гола. Форвард забросил шайбу за шиворот защитнику, совершил сольный проход и направил её точно под руку голкипера. С серьёзными соперниками такие фокусы не пройдут?

— Думаю, нет.

— Какое впечатление у вас сложилось о звене Григоренко — Анисимов — Бучневич? В отличие от тройки Дацюка, они играют больше в стиле НХЛ: «притащили шайбу на пятак, там разобрались».

— Они впитали в себя некоторые особенности заокеанского хоккея, и опять же хоккеисты из звена Анисимова отличаются мощью и габаритами. Атлетичные спортсмены практически всегда проповедуют игру силового плана, в качестве исключений могу назвать Илью Ковальчука, Алексея Яшина и Алексея Ковалёва. Так что если такой стиль игры приносит пользу сборной, всё идёт по плану.

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— А лично вам взаимопонимание какой тройки симпатичнее?

— Первой — в составе Павла Дацюка, Кирилла Капризова и Евгения Дадонова.

— В какое звено следует определить Никиту Гусева после того, как он восстановится окончательно?

— Это должен решать тренерский штаб. Я думаю, они знают все нюансы и детали, которые помогут решить, как и где лучше использовать форварда, чтобы он принёс наибольшую пользу для сборной.

— Насколько вас удивил тот факт, что тренерский штаб не вызвал ни Антона Худобина, ни Александра Георгиева в национальную команду?

— Формирование состава сборной — это сугубо тренерская прерогатива. У штаба имеются самые объективные данные по каждому атлету, и все решения опираются на анализ этих данных. Наставникам известно гораздо больше, чем нам. Мы видим лишь одну, внешнюю сторону медали.

— Некоторые со скепсисом отнеслись к назначению Ильи Воробьёва. Как вы считаете, что уже изменилось с его приходом на роль главного тренера и какие преобразования увидят болельщики в дальнейшем?

— Конечно, ему было сложно принять сборную после всего, что она пережила в 2018 году. Тяжело сказать что-то серьёзное по трём встречам. Не хотелось бы спешить с заявлениями и делать прогнозы по поводу изменений в игре. Всё-таки стоит дождаться попадания сборной России в плей-офф и посмотреть, как наша дружина будет выступать против сильных оппонентов. Тренерскому штабу Ильи Воробьёва следует много работать, потому что у команды существуют пробелы как в защите, так и в атаке, есть недочёты при игре в большинстве. Так что нужно делать выводы и стремиться к совершенству.