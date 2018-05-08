«Давайте успокоимся, 20:0 меня настораживает»: что говорили после матча Россия — Белоруссия на ЧМ по хоккею

После трёх побед подряд на чемпионате мира по хоккею в Дании с общим счётом 20:0 главный тренер сборной России Илья Воробьёв признался, что подобные результаты его настораживают, и призвал не концентрироваться на них. В свою очередь наставник белорусов Дэйв Льюис посетовал, что его подопечным было тяжело соперничать с «техничными и быстрыми» россиянами. Капитан отечественной дружины Павел Дацюк объяснил, почему не праздновал свои голы, а вратарь белорусов Виталий Трус рассказал, как часто на родине его фамилию журналисты обыгрывают в заголовках.

«Российские хоккеисты невероятно техничные и быстрые»

После матча главный тренер сборной России Илья Воробьёв, казалось, должен был пребывать в прекрасном настроении, ведь его подопечные одержали третью подряд разгромную победу на чемпионате мира. Однако специалист был предельно сосредоточен и призвал журналистов не зацикливаться на крупных успехах сборной.

«Давайте уже успокоимся с красивыми счетами. В этих трёх играх мы всего лишь строили команду. После каждого матча проговаривали, над чем нужно работать. Счёт 20:0 в трёх играх меня не то что пугает — настораживает. Впереди команду ждут матчи с Чехией, Швейцарией. Это серьёзные соперники. В первом периоде сегодня на действиях ребят сказывалась усталость. А белорусы уступили два матча и действовали от ножа. Нам не хватило немного свежести. К тому же от победы к победе сложнее настраивать ребят», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Воробьёв также объяснил, с чем связаны перестановки в звеньях, произошедшие в матче с Белоруссией.

«Мы попробовали поменять местами Максима Шалунова с Ильёй Михеевым ещё в третьем периоде матча с Австрией. Нам понравилось, решили оставить. Шалунову нужен был такой игрок в подыгрыше, как Барабанов? Если Александр будет играть так и дальше, то будет нужен всем. Саша молодец, но по-настоящему всё начинается только сейчас», — отметил Воробьёв.

Также тренер поведал, что в период дозаявок сборная России не планирует усиливаться, зато вратарь Илья Сорокин останется в расположении национальной команды.

В свою очередь наставник белорусов Дэйв Льюис, несмотря на крупное поражение, нашёл повод для того, чтобы похвалить своих подопечных, которые проиграли третий матч подряд на ЧМ.

«После такого поражения сложно найти повод для позитива, но он есть. Мне понравилось, что ребята продолжали работать до самого конца. Да, все были расстроены, россияне проводили много времени в нашей зоне, но белорусы выкладывались на все сто процентов. Иногда нельзя просить о чём-то большем. Мы сыграли третий матч за четыре дня, а россияне невероятно техничные и быстрые. Они умеют разыгрывать шайбу, каждое звено способно забить на инстинкте, и сегодня они это сделали. Мои ребята чувствуют себя скверно, потому что полностью отдаются на льду, но это не приносит результата. Они должны продолжать работать и готовиться к следующему матчу», — поделился впечатлениями от встречи американский специалист.

«Дацюк здесь просто отдыхает»

А вот хоккеисты российской сборной после матча пребывали в отличном настроении. Они продолжили победную серию и с каждым матчем чувствуют себя всё более уверенно. На этот раз порадовал болельщиков голами и капитан Павел Дацюк, причём опытный хоккеист сразу отметился дублем.

«Самые интересные матчи ещё впереди. От игры к игре мы стараемся совершать как можно меньше ошибок, нужно над этим работать. Всё-таки самое главное — это результат. Я не радовался после заброшенных шайб? Радовался, ведь давно не забивал за сборную», — заверил капитан.

Также нападающий рассказал, как планирует провести два грядущих свободных дня. Следующий матч россияне проведут десятого мая с чехами.

«Сборная Чехии станет первым хорошим тестом для нас. За два свободных дня постараемся посмотреть город, ведь я здесь был более 20 лет назад. У нашего звена пока всё получается, но будет интересно посмотреть, как будем выглядеть в матче с более сильным соперником», — добавил Дацюк.

#BLRvsRUS Oh Captain, my Captain. @Datsyuk13 scores his 2nd of the game with 34 seconds to go in the 2nd period.



With 20min to go, @russiahockey only has 3 goals to go until their 7-0 three-peat. pic.twitter.com/Np7qbeq2bf — IIHF (@IIHFHockey) 7 мая 2018 г.

Забросил очередную шайбу на турнире и Кирилл Капризов. На его счету уже четыре гола в Дании и по этому показателю он делит с финном Себастьяном Ахо первое место в гонке снайперов ЧМ.

«Почему только 6:0? Не забили, надо работать, прибавлять. Первый период получился, наверное, самым тяжёлым на турнире. Белорусы хорошо играли, прессинговали, попали в штангу. Вязкая игра была. Хорошо, что не пропустили, а в дальнейшем сумели отличиться. Все понимают, что главные матчи нас ждут впереди. Пока же стараемся далеко не загадывать, движемся от игры к игре. Стараюсь получать удовольствие от происходящего на льду. Это самое главное», — заявил Капризов.

Великолепный матч провёл и Александр Барабанов, отдавший две результативные передачи. В обоих случаях нападающий демонстрировал великолепное катание и отдавал партнёрам шайбу фактически на пустые ворота.

«В детстве занимался фигурным катанием, мне это сильно помогает маневрировать на льду. Шалунова к нам в тройку поставили в конце второй игры. Не знаю, с чем связано такое решение тренера, но в этой команде со всеми можно сыграть, стараемся найти взаимопонимание. Хорошо, что забросили сегодня пару шайб. Наше звено оборонительное? Что значит оборонительное звено? Для меня такого понятия не существует. Нападающий всегда должен забивать. Следующая игра будет намного серьёзнее. Но у нас есть время, чтобы подготовиться к ней. Разберём чехов — и вперёд. Уже хочется сыграть с ними», — подвёл итоги матча нападающий.

В свою очередь Шалунов, переведённый в тройку к Барабанову, не только забросил шайбу, но и отдал результативную передачу. После матча нападающий выглядел по-настоящему счастливым и похвалил Барабанова с Дацюком.

«Нам противостояла хорошая команда, 6:0 тоже неплохой счёт, как и 7:0. Не расстроились, что не дотянули одной шайбы до результатов двух предыдущих игр. Когда я забросил, Саша Барабанов отлично выполнил свою работу, он отдал мне шайбу фактически на пустые ворота. А Паша Дацюк — это просто феномен в хоккее! Мне кажется, здесь он просто отдыхает, красавчик. Очень приятно играть с таким человеком в одной команде», — отметил Шалунов.

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«В России не в курсе, что есть такой вратарь — Трус»

А в составе сборной Белоруссии наибольший интерес у российских журналистов вызвал вратарь Виталий Трус. Дело, разумеется, в необычной фамилии хоккеиста.

«Замучило ли использование в заголовках моей фамилии из серии «Трус не играет в хоккей»? Уже привык. Меня на родине знают, а в России, наверное, не все в курсе, что есть такой вратарь — Трус», — признался голкипер.

Также вратарь отметил, что ему было очень тяжело действовать против российских хоккеистов.

«Соперники хорошо играли у ворот. Большие ребята из сборной России постоянно закрывали меня. У них рост и без того 190 см, а на коньках вообще под два метра. Приходилось постоянно выглядывать из-за них. Два броска в итоге я просто не увидел. Как раз Паша Дацюк забросил, а в первом периоде попал в штангу», — посетовал Трус.