Вратарь сборной Белоруссии Трус: давно привык к шуткам, что я не играю в хоккей

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Вратарь сборной Белоруссии по хоккею Виталий Трус подвёл итоги матча с национальной командой России на чемпионате мира 2018 года в Дании.

«Да, пропустил меньше, чем французы и австрийцы от сборной России, но мог и ещё меньше пропустить, если бы повезло», — приводит слова Труса РИА Новости.

Он отметил, что игра команды сломалась после того, как счёт стал 0:3.

«Я давно привык к шуткам про то, что я не играю в хоккей. Всё-таки в Белоруссии все знают давно меня, это в России, может, не слышали, что есть вратарь Трус», — добавил голкипер.

Он подчеркнул, что никогда не хотел поменять фамилию.

Ранее Воробьёв заявил, что его настораживают три победы с общим счётом 20:0 на ЧМ-2018 по хоккею.

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