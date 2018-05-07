«Семь не забили, нужно работать»: как сборная России громила Белоруссию на ЧМ по хоккею

В третьем матче группового раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, сборная России одержала победу над национальной командой Белоруссии со счётом 6:0. Голевым дублем и результативной передачей в составе дружины Ильи Воробьёва отметился Павел Дацюк. Главные моменты встречи — в материале RT.

Благодаря невероятно лёгкому календарю в дебюте мирового первенства в Дании сборная России в первые же дни турнира одержала две победы с разгромным счётом. После суммарных 14:0 в матчах с Францией и Австрией подопечным Ильи Воробьёва, казалось бы, было нечем удивить собственных поклонников.

Фанаты ждали, когда серия поединков с аутсайдерами наконец-то закончится, и для «Красной машины» стартует настоящий ЧМ — с сопоставимыми по силам соперниками и, конечно же, интригой до финальной сирены.

Впрочем, уже на шестой минуте встречи с Белоруссией Павел Дацюк заставил восхититься, наверное, даже белорусских любителей хоккея. Забрасывая пока что самую быструю шайбу российской команды на чемпионате мира, 39-летний маэстро объехал ворота, которые защищал Виталий Трус, и успел протолкнуть шайбу за линию, пока голкипер перемещался из одного угла в другой.

В двух предыдущих встречах отечественной сборной удавалось оперативно закрепить локальный успех парочкой трудовых шайб и окончательно подавить в оппоненте волю к сопротивлению. Белорусы оказались крепче — даром, что накануне команда Дэйва Льюиса пропустила шесть шайб от французов и всерьёз столкнулась с малоприятной перспективой вылета из элитного дивизиона.

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Российские хоккеисты всецело и полностью контролировали ситуацию и имели трёхкратное преимущество по броскам в первом периоде, причём самые опасные попытки (в частности, попадание Дацюка в штангу из убойной позиции) в статистический протокол не попали. Но меняться счёт на табло упорно не желал — а, значит, белорусы оставались в игре и сохраняли шанс шокировать фаворита в редкой вылазке в чужую зону.

И один опасный момент команда всё-таки создала: перед перерывом подающий большие надежды форвард Егор Шарангович запросто мог прерывать сухую серию россиян на датском льду. Но Игоря Шестёркина, впервые в карьере начавшего поединок ЧМ со стартового вбрасывания, как ранее его коллегу по амплуа Труса, выручил каркас ворот.

Данный эпизод вселил в белорусских хоккеистов уверенность в собственных силах, и второй период они начали весьма продуктивно — по крайней мере, в сравнении с первым. Ещё один неплохой шанс отличиться упустил Шарангович, не реализовавший выход один на один с Шестёркиным (на сей раз номинально второй голкипер российской сборной действовал выше всяких похвал), после чего дружина Льюиса провела неплохую позиционную атаку, завершившуюся неточным выстрелом Артура Гавруса.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) 7 Май 2018 в 9:40 PDT

На этом сборная России оборвала боевое крещение Шестёркина, толком не вступавшего в игру в заключительном периоде матча с Австрией, и активизировалась в поисках возможностей для второй шайбы — слишком уж ненадёжным оказался минимальный перевес, пусть и в поединке с явным аутсайдером. Человеком, который повёл партнёров за собой, стал Александр Барабанов: нападающий СКА продемонстрировал шикарное катание, без видимых проблем уезжая от своих визави, и с интервалом в четыре минуты ассистировал Максиму Шалунову с Ильёй Каблуковым.

Это очень важный и показательный момент. Если на Олимпиаде-2018 в составе отечественной дружины выделялось только одно звено, то в трёх играх на ЧМ результат делали разные сочетания.

Почин тройки Дацюка с её изящными многоходовыми комбинациями и пробивного звена Артёма Анисимова, оказывающего давление на вражеский пятак, поддержали номинальные разрушители. Или, вернее, хоккеисты, которых мы привыкли считать таковыми во времена Олега Знарка.

Жирную точку во втором периоде поставил всё тот же Дацюк, реализовавший удаление Владимира Денисова — и сомнения в том, что белорусам удастся избежать разгрома, развеялись окончательно. Третьей победы подряд со счётом 7:0 от отечественных хоккеистов не дождались, но и двух шайб в финальном отрезке было более чем достаточно, чтобы напрочь забыть о нескольких нервных минутах.

Во втором поединке чемпионата мира подряд отличился Максим Мамин, подставивший клюшку под бросок Никиты Зайцева, а окончательный счёт в матче установил Кирилл Капризов, завершивший кинжальную контратаку. Ассистировал ему Дацюк, с тремя очками ставший самым результативным игроком встречи в составе российской сборной.

Russia Captain Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) and Forward Maxim Mamin each picked up two goals in @russiahockey's shutout win over Belarus.



Take a look at some of the best plays of the game 👇 #IIHFWorldspic.twitter.com/kgdFdqtiJ9 — IIHF (@IIHFHockey) 7 мая 2018 г.

«Почему только 6:0? Не забили, надо работать, прибавлять», — пошутил после финальной сирены Капризов, отвечая на вопросы российских журналистов. И озвучил самую правильную в данный момент времени мысль: о том, что делать далеко идущих выводов из трёх сухих побед с 20 заброшенными шайбами не стоит, а по-настоящему серьёзные оппоненты ждут отечественную дружину впереди.

Первыми из них будут чехи, с которыми сборная России сразится в четверг, 10 мая. Вполне возможно, что к этому времени дружина Йозефа Яндача получит подкрепление из-за океана в лице нападающих «Бостон Брюинз» Давида Крейчи и Давида Пастрняка, завершивших борьбу за Кубок Стэнли в полуфинале Восточной конференции. Что ж, тем интереснее: все уже заждались, когда отечественные хоккеисты покажут, чего они стоят на фоне других грандов мирового хоккея.