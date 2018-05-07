Белорусский хоккеист Степанов раскритиковал тренера сборной

Белорусский нападающий Андрей Степанов, выступавший в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за минское «Динамо», раскритиковал главного тренера национальной команды Дэйва Льюиса.

Степанов второй год подряд не попал в заявку сборной Белоруссии на чемпионат мира по хоккею.

«Только от тех, кто близок к Дэйву, слышал, что он якобы мной недоволен. А чем именно недоволен? Загадка. Просто он, видимо, возомнил себя божком», — цитирует Степанова «Прессбол».

Хоккеист также возмутился, что после хороших показателей в КХЛ он не получил приглашения в сборную Белоруссии.

«Как можно исключать человека, когда он за два сезона в КХЛ набирает в общей сложности почти 50 баллов? Разве много кто из белорусских хоккеистов способен похвастать такими бомбардирскими показателями? Абсурд же! Ни в одной стране мира подобное невозможно. Дело, повторюсь, в личной неприязни», — сказал Степанов.

Сборная Белоруссии встретится с командой России в рамках ЧМ-2018. Матч пройдёт 7 мая, начало — в 17:15.

Ранее тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с Дэйвом Льюисом обнародовал состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Дании.