Сборная России забросила три шайбы во втором периоде матча с Белоруссией на ЧМ-2018 по хоккею
Сборная России по хоккею со счётом 4:0 выигрывает у национальной команды Белоруссии по итогам второго периода матча группового этапа чемпионата мира в Дании.
Шайбы во второй двадцатиминутке встречи забросили нападающие Максим Шалунов, Илья Каблуков и Павел Дацюк.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что сборная России забросила одну шайбу в ворота белорусской команды в первом периоде матча ЧМ-2018 по хоккею.
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