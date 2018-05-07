Сборная России забросила три шайбы во втором периоде матча с Белоруссией на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России по хоккею со счётом 4:0 выигрывает у национальной команды Белоруссии по итогам второго периода матча группового этапа чемпионата мира в Дании.

Шайбы во второй двадцатиминутке встречи забросили нападающие Максим Шалунов, Илья Каблуков и Павел Дацюк. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее сообщалось, что сборная России забросила одну шайбу в ворота белорусской команды в первом периоде матча ЧМ-2018 по хоккею.