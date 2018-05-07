Сборная России забросила одну шайбу в ворота белорусской команды в первом периоде матча ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России по хоккею со счётом 1:0 выигрывает у национальной команды Белоруссии по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира в Дании.

Автором шайбы стал форвард Павел Дацюк с передачи Евгения Дадонова. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее белорусский хоккеист Андрей Степанов раскритиковал тренера сборной.