Четвёртый провал Белоруссии и сенсационное поражение Финляндии: итоги шестого дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился шестой игровой день. Белоруссия потерпела четвёртое поражение подряд, на этот раз — от Швейцарии. Германия переиграли Южную Корею, Швеция разгромила Австрию, а Финляндия сенсационно уступила Дании из-за удаления на последних минутах. 9 мая у сборной России не было матчей. Команда почтила память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене.

Пополнение дня

Сборная России пополнилась тремя новыми игроками. Тренерский штаб объявил, что в заявку включены нападающие Никита Гусев и Никита Сошников, а также вратарь Илья Сорокин. Неиспользованным остаётся ещё одно место, которое в ближайшее время может достаться кому-то из защитников — сейчас их в составе команды всего семеро.

Олимпийский чемпион Гусев не был включён в команду сразу из-за болезни, хотя его место в составе было неоспоримым. В тренерском штабе не скрывают, что пока что форвард не набрал необходимых кондиций, поэтому решение об участии в ближайшем матче против Чехии будет принято в день игры. Если Гусев будет готов, то руководству команды придётся крепко задуматься над тем, в какое звено отдать нападающего, так как в первой тройке с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым уже неплохо смотрится Евгений Дадонов.

Никита Сошников пополнил ряды энхаэловцев в составе сборной России. Правда, у форварда пока не подписан контракт с «Сент-Луис Блюз» на будущий сезон. Новое соглашение будет отчасти зависеть от выступления нападающего в Дании. У него остаётся совсем немного времени, чтобы проявить себя.

Что касается Ильи Сорокина, то он стал третьим вратарём, как того требует регламент чемпионата. Сейчас последний рубеж сборной России уверенно защищают Василий Кошечкин и Игорь Шестёркин, пока не позволившие соперникам забросить ни одной шайбы. Сорокин сможет выйти на лёд только в случае травмы одного из своих коллег.

Почтили память погибших в ВОВ

Где бы ни играла сборная России в эти майские дни, она всегда отмечает День Победы возложением цветов к местным мемориалам Второй мировой войны. В этом году национальная команда в свой день отдыха отправилась к памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене. Вместе с игроками и тренерами пришли и многочисленные болельщики сборной.

«В Дании Вторая мировая война закончилась в пять часов вечера 9 мая. Сохранилась точная информация об этих событиях. В том бою три наших торпедных катера вступили в неравный бой с 11 немецкими сторожевыми кораблями недалеко от берегов острова Борнхольм. Последние солдаты, погибшие на датской земле, были моряками, сражавшимися на этих катерах. Они захоронены в Дании», — сказал на мероприятии посол России в Дании Михаил Ванин.

Венок от сборной к памятнику возложили Сергей Андронов и капитан команды Павел Дацюк.

Предложение дня

В том, что сборная Швейцарии сыграет в плей-офф, можно уже практически не сомневаться. Пускай не самая звёздная, но мастеровитая команда пока ещё не потерпела ни одного поражения в основное время, а в четвёртом своём матче переиграла белорусскую сборную, оставшуюся без главного тренера.

Первый период складывался для белорусов более или менее неплохо. После быстро пропущенного гола от Йоэля Вермина, реабилитировавшегося за нереализованный буллит в матче с Чехией, подопечные Сергея Пушкова забросили две шайбы в исполнении Джеффа Плэтта и Александра Павловича. Но на этом подвиги белорусской сборной закончились.

Швейцарцы приучили соперников к тому, что они очень много бросают по чужим воротам. Михаилу Карнаухову пришлось принять на себя около 15 бросков в каждом из трёх периодов. Естественно, такой невероятно мощный атакующий стиль оппонентов приводил к сбоям в игре голкипера. С четырьмя бросками Карнаухов не справился. Вермину удалось, таким образом, оформить дубль. Лучший бомбардир швейцарской команды Нино Нидеррайтер набрал только один балл за голевую передачу и трижды заработал двухминутные удаления.

Белоруссия рискует вылететь из элитного дивизиона, но всё ещё можно исправить победой над Австрией, у которой тоже пока игра не идёт. Защитник белорусской команды Владимир Денисов даже предположил, что его партнёрам имеет смысл пропустить матч с Чехией и получить техническое поражение, чтобы иметь больше времени на подготовку ко встрече с австрийцами.

Разгром дня

Белорусам бояться Австрии точно не придётся. Это наглядно показал её матч со Швецией. Встреча в Копенгагене завершилась разгромной победой скандинавов со счётом 7:0.

Шведы не давали зрителям скучать в ожидании голов. Самый долгий промежуток между моментами, когда они отправляли шайбы в ворота Давида Мадленера, продлился всего 18 минут на стыке второго и третьего периодов. Впрочем, незадолго до этого скандинавы оформили два гола с разницей в 24 секунды.

В составе сборной Швеции особым усердием отличился Рикард Ракелль. Как и в матчах с Белоруссией и Чехией, он набрал три очка за результативность, только теперь два из них были за голы и одно — за своевременный пас партнёру. Тремя баллами улучшил свою личную статистику и Маттиас Янмарк. При этом тренерский штаб шведской команды ещё рассуждает о приглашении форварда «Питтсбург Пингвинз» Патрика Хёрнквиста. С его приездом атака скандинавской команды станет ещё опасней, и произойти это может аккурат перед игрой со сборной России.

Сенсация дня

Сборная Финляндии, поражавшая своей результативностью на старте турнира, потерпела сенсационное поражение. Команда не справилась с натиском датчан — матч закончился в основное время со счётом 3:2 в пользу хозяев чемпионата мира.

Первые голы последовали после середины второго периода. Командам долго не удавалось воспользоваться удалениями, которых судьи назначили немало. Первым преподать урок реализации большинства смог Франс Нильсен. Но прошло всего несколько секунд, и Йеспер Йенсен отправился в штрафной бокс, после чего лучший бомбардир и снайпер турнира Себастьян Ахо забросил пятую шайбу.

Равный счёт долго не продержался — почти сразу Оливер Бьёркстранд вновь обрадовал болельщиков, заполнивших арену в Хернинге. Финские игроки всеми силами старались отыграться и во второй раз огорчили Фредерика Андерсена только за четыре минуты до конца третьего периода. Автором гола, который мог бы перевести игру в овертайм, стал Микаэль Гранлунд.

Но матч не продлился дольше положенных 60 минут. Теуво Терявяйнен бездумно получил удаление, когда оставалось играть всего 152 секунды. Датчане воспользовались этой прекрасной возможностью выиграть встречу. Автором победного гола стал Никлас Хардт. Терявяйнен, к слову, после этого сразу же удалился вновь, не оставив своей команде шансов перевести игру в овертайм.

Поражение Финляндии теперь обострит борьбу за лидерство в группе B, а успех датчан делает их фаворитами в споре за четвёртое место. Если сборная России продолжит занимать первое место в группе, то существует большая вероятность, что стартовать в плей-офф придётся в матче с неуступчивыми хозяевами чемпионата мира.

Большинство дня

Сборная Германии одержала свою первую победу на чемпионате мира в Дании. Её можно было легко предсказать, так как встречались немцы с Южной Кореей, худшей на данный момент командой турнира. Победить хозяев последней Олимпиады удалось во многом благодаря розыгрышу большинства, которое у немцев работало почти идеально.

Немцы забросили три первые шайбы после удаления соперников, а вишенкой на торте стал гол при формате игры «5 на 3» в исполнении Янника Зайденберга. Это был уже шестой бросок, который корейский вратарь Мэтт Далтон пропустил в этом матче. К слову, после этого подопечные Джима Пэка одну шайбу отыграли. Автором второго гола команды на этом турнире стал Брок Радунске.

У Южной Кореи всё ещё остаётся шанс избежать понижения в классе, и для этого как минимум надо обыгрывать Данию или Норвегию в последующих матчах. Германия благодаря первой победе поднялась на пятое место в турнирной таблице, и для того, чтобы продолжить восхождение, немцам нужно набирать очки в тяжелейших встречах с Канадой, Финляндией и Латвией.