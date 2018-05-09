«Такие акции объединяют народ»: Фетисов о «Бессмертном полке», докладе Макларена и ЧМ по хоккею

Прославленный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов стал участником акции «Бессмертный полк» в Москве, где нёс портрет своего дедушки. После шествия он дал интервью RT, в котором рассказал, почему считает День Победы особенным праздником, а также поделился своими мыслями о том, как российскому спорту решить проблемы, возникшие после допингового скандала, и прокомментировал результаты сборной России по хоккею на ЧМ в Дании.

— Расскажите, что для вас значит День Победы и участие в акции «Бессмертный полк»?

— Для меня День Победы — великий праздник. Я принадлежу к послевоенному поколению, которое выросло на примерах героизма людей, сражавшихся за свою страну. Очень отрадно видеть всё больше молодёжи, которая отмечает 9 Мая вместе со старшим поколением. Такие акции, как «Бессмертный полк», объединяют народ, и я считаю, что они возникли очень своевременно.

Мой дед Максим Степанович прошёл две мировые войны, а три старших брата отца воевали на фронтах Великой Отечественной. Все вернулись домой серьёзно раненные, но не посрамившие фамилию Фетисовых. Я часто приезжал к ним в деревню в Рязанской области, однако они всегда неохотно делились историями о тех событиях. Но, как бы то ни было, мы никогда не должны забывать, к какой нации принадлежим, на кого надо ориентироваться, кем гордиться. Всё это у нас есть. Поэтому «Бессмертный полк» и имеет такое большое значение для России.

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Наша семья каждый год участвует в этой акции, в этом празднике. И уже 16 лет по традиции мы ходим на парад Победы. Для меня огромная честь говорить сегодня о тех людях, которые подарили нам жизнь, дали шанс побеждать уже в мирное время на спортивных площадках. Каждый из нас должен осознавать, что без соблюдения традиций, без уважения к старшим мы не сможем двигаться дальше и претендовать на мировое лидерство.

— Ваш дедушка не рассказывал вам истории о войне?

— Люди, прошедшие войну, обычно не говорят о ней много. Это касается и моего дедушки. Их истории об одном и том же: как они сражались, проливали кровь, боролись за свободу ради будущих поколений. Но о самой войне не говорят. Много о ней говорят те, кто хочет снова устроить её, кто проталкивает свою бесчеловечную позицию.

— Что вы думаете о нападках на российский спорт, об обвинениях в существовании государственной программы допинга, прозвучавших в докладе Макларена?

— Наш спорт остаётся под огромным давлением. Конечно, это влияет на спортсменов, тренеров и всех тех, кто причастен к высоким результатам наших атлетов. Конечно, для всех эта ситуация печальна. И я говорю не только о российском сегменте спорта, но и о европейском, о мировом. Слишком много вокруг этого скандалов, слишком много разговоров ни о чём. Уже забывается, что спорт был придуман ради мира во всём мире. Нам надо искать выход из этой ситуации, прошло уже три года с её начала. Необходимо идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, доказывать, что сказанное в докладе Макларена не является правдой. После этого можно выстраивать отношения с международными федерациями, чтобы будущие поколения спортсменов могли спокойно заниматься своим делом.

Это очень непросто. Но все, в том числе люди из WADA, с которыми я общался, заинтересованы в том, чтобы всё это закончилось. Есть пример того, что всё возможно, — спортсмены, которых дисквалифицировал МОК, смогли обжаловать это решение и доказать свою невиновность, они вернули себе свою репутацию и медали. Для меня как для спортсмена, который всегда был чист, эта история была очень странной. Если наказываешь за что-то, то надо предъявлять за что. А если доказательств нет, то надо брать свои слова назад. Такое не должно повторяться ни с кем другим, нужно защищать права чистых спортсменов.

— В связи с этим вы считаете, что в спорте дипломатия важнее политики?

— Я уверен в том, что политика должна оставаться в стороне от спорта, который изначально возник для того, чтобы принести мир на землю. Все мы помним из истории, что во время проведения древних Олимпийских игр войны всегда прекращались. Спортсмены сражались на стадионах, а вне их сохраняли приятельские отношения. И именно этими принципами должны руководствоваться дипломаты, создавая правила и законы, которые должны защищать чистых атлетов и наказывать тех, кто пытается выиграть нечестным путём. Ведь именно красота спорта привлекает к телевизионным экранам миллиарды зрителей, как ничто другое.

— Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Каковы перспективы сборной России на этом турнире?

— У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр. Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата. Однако главные игры ещё впереди, команде нужно должным образом подготовиться к четвертьфинальному и полуфинальному матчам. Поэтому я могу пожелать только успеха нашим ребятам.