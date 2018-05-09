Перевоплощение Буффона, откровение Смолова и гостеприимство Порошенко: необычные события недели в спорте

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон снялся в рекламе игры World of Tanks, хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд снова облизнул соперника во время матча НХЛ, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности приютить гостей финала Лиги чемпионов в собственном доме. Кроме того, нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов рассказал о событии, за которое ему до сих пор стыдно, а актёр из сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнссон получил титул «Самый сильный мужчина в мире». Об этих и других околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Гора в Вестеросе и на Земле

Исключительной особенностью сэра Григора Клигана по прозвищу Гора из серии книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина является его невероятная мощь, которой боятся все без исключения персонажи саги. Исландец Хафтор Бьёрнссон, сыгравший ближайшего помощника королевы Серсеи Ланнистер в популярном сериале «Игра престолов», пошёл по стопам своего героя. 29-летний актёр получил титул «Самый сильный мужчина в мире» по итогам соревнования World's Strongest Man на Филиппинах. Борьба за титул включала 16 состязаний, среди которых поднятие бревна, таскание булыжников и буксировка транспортного средства.

Римский «Гладиатор»

Актёр Рассел Кроу, известный, в частности, по главной роли в фильме «Гладиатор», снова смог выйти на арену — на этот раз футбольную. Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» главный тренер английской команды Юрген Клопп пошутил, что австралиец присоединится к его коллективу и сыграет в полузащите. Однако Максимус (так зовут главного героя фильма «Гладиатор») не забыл своего «римского» прошлого, ответив немцу в Twitter следующим образом: «Ха, не та команда. Вперёд, «Рома»!»

Испорченные граффити с Боярским

В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением российского актёра Михаила Боярского. Лицо известного болельщика «Зенита» было испачкано красной и синей красками — традиционными цветами московского ЦСКА. Инцидент произошёл в день матча сине-бело-голубых с армейцами. Артист прокомментировал инцидент не совсем цензурно, а потом и вовсе появился на стадионе «Петровский» в шарфе «Тосно».

Буффон в рекламе компьютерной игры

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вероятно, закончит карьеру в конце сезона и наверняка уже давно задумывается, чем будет заниматься после. Один из вариантов — актёрская карьера. Почему бы и нет — своей харизмой Джиджи мог бы затмить многих голливудских звёзд.

Об этом же подумали и создатели игры World of Tanks, пригласив футболиста сняться в рекламном ролике. В нём голкипер садится в машину и едет в небольшое кафе, чтобы в одиночестве насладиться новым аддоном с итальянской военной техникой.

«Выстоять в мире отважных — непростая задача. Будут появляться всё новые испытания, способные сломить любого, но союзники всегда поддержат вас. А если под вашим командованием несколько танков, задача становится немного проще. Если это вам по душе, присоединяйтесь ко мне в World of Tanks!» — цитирует голкипера официальный сайт игры.

Дацюк и Капризов против допинга

Российские спортсмены тоже не стесняются принимать участие в видеосъёмках. Перед стартом чемпионата мира по хоккею в Дании состоялось официальное фотографирование российской сборной. После представители Международной федерации хоккея на льду (IIHF) попросили Павла Дацюка и Кирилла Капризова произнести на камеру несколько фраз для ролика против допинга: «Допинг не хоккей» и «Играй честно».

Подарок от Кросби

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял решение не участвовать в мировом первенстве после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Его команда готовилась к этому противостоянию в закрытом режиме, однако исключение было сделано для юного болельщика Беннета Тауха.

Капитан команды Сидни Кросби пригласил на тренировку мальчика, который при пожаре потерял всю свою хоккейную экипировку. Канадец после занятия пообщался с ним, сфотографировался и подарил ему всё необходимое для игры.

Облизывание соперников

Такое благородство не помогло «Питтсбургу» выйти в финал Восточной конференции НХЛ. В нём встретятся «Вашингтон» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Фаворит Восточной конференции выбил из розыгрыша «Бостон Брюинз». По ходу противостояния между командами нападающий «мишек» Брэд Маршанд пробовал соперника на вкус.

Хоккеист во время четвёртого матча лизнул в нос форварда оппонентов Райана Кэллахана, когда между ними началась перепалка. Примечательно, что это не первый подобный случай. Маршанд несколько раз совершал подобные действия по ходу серии с «Торонто Мейпл Лифс», и даже получил предупреждение от руководства лиги с просьбой прекратить подобные выходки.

Тайна синего гаража

Развязки плей-офф НХЛ ждать ещё достаточно долго, а вот решающий поединок за Кубок России по футболу состоится уже 9 мая. Загадкой перед началом матча оставался не только будущий обладатель трофея, но и мистический синий гараж на стадионе одного из финалистов — курского «Авангарда». Внимание на необычную для футбольной арены постройку обратил журналист Юрий Дудь, задавшийся вопросом: а что же там внутри? Ответ пришёл от музыкальной группы Eddie BUben, которая сделала кавер на песню Льва Лещенко «Соловьиная роща» и сняла клип по ту сторону тайных врат. Оказалось, там просто играют рок!

Вулканический стадион

В Алжире фанаты футбольного клуба «Аннаба» уже получили повод для радости. Команда завоевала путёвку во второй дивизион чемпионата страны по итогам сезона, и её болельщики решили обратить на это событие внимание всего мира. Как только билет на повышение в классе был завоёван, они превратили арену в жерло вулкана. Подожгли они только файеры, но выглядели огненные трибуны фантастически эффектно.

Wow.



This is the moment 60,000 USM Annaba fans celebrated their club's promotion to the Algerian 2nd division. 🔥 pic.twitter.com/9IcQCsKOoD — ESPN FC (@ESPNFC) 7 мая 2018 г.

Нападение на арбитра

Не менее жарким стал футбольный матч в другой африканской стране — Эфиопии. Во время встречи с «Дефэнс» футболисты и тренер клуба «Вельвало Адиграт» напали на арбитра, который засчитал, по их мнению, несправедливый гол в их ворота. Вся команда погналась за рефери, он пытался убежать, отбиваясь ото всех угловым флажком. Однако навыки владения таким оружием оказались у него на низком уровне. Судью сумел повалить наставник коллектива, после чего ударил его кулаком. Из-за этого инцидента специалист вскоре был уволен.

Приз для агрессивного рефери

Во Франции арбитры знают, как действовать в подобных случаях. Ещё во время матча 20-го тура чемпионата страны между «Пари-Сен Жермен» и «Нантом» судья Тони Шапрон ударил полузащитника хозяев Диего Карлоса, который случайно повалил его на газон, а потом показал ему красную карточку. Казалось бы, дела давно минувших дней, но кто бы мог подумать, что именно Шапрона признают лучшим судьёй по итогам Лиги 1. Награду он получил в результате голосования своих коллег, которые, по всей видимости, одобрили его поступок.

Дом под охраной

В ад превратилась жизнь итальянского арбитра Даниэле Орсато, обслуживавший матч 35-го тура Серии А между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом». Рефери подвергся критике и угрозам со стороны болельщиков, которые остались недовольны его работой. Орсато обратился за помощью в правоохранительные органы, и полиция организовала охрану дома судьи. По словам его жены, публичная критика перешла все границы, и теперь их семья переживает за свою безопасность.

Новый футболист ЦСКА

Болельщики «Ювентуса» до сих пор не могут простить арбитра Майкла Оливера, работавшего на матче туринской команды с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Испанский коллектив после назначенного судьёй пенальти смог пробиться в следующую стадию турнира, где его ждала мюнхенская «Бавария». Как оказалось, среди подопечных Юппа Хайнкеса неожиданно затесался игрок московского ЦСКА. Во всяком случае, по мнению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Графические редакторы организации подписали защитника немцев Матса Хуммельса как футболиста армейского клуба. Интересно, когда о трансфере объявят официально?

Гостеприимство Порошенко

Финал главного клубного турнира в Европе не за горами. Состоится он 26 мая в столице Украины Киеве. Президент страны Пётр Порошенко заявил, что разместит некоторых приехавших на мероприятие гостей не где-нибудь, а прямо в собственном доме.

«На сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности», — цитирует Порошенко телеканал NewsOne.

Украинский лидер в своём Twitter также отметил, что власти страны чрезвычайно серьёзно отнеслись к подготовке к финалу Лиги чемпионов, где встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Упавший кубок АПЛ

Английская команда «Манчестер Сити» чуть не лишилась своего трофея чемпиона страны из-за неаккуратности украинского полузащитника Александра Зинченко. Когда игроки клуба отплясывали вокруг кубка, экс-игрок «Уфы» попятился и нечаянно уронил его на землю. Благо, чаша осталась целой и невредимой.

Галстук от Венгера

Пока «Манчестер Сити» празднует чемпионство, фанаты лондонского «Арсенала» продолжают грустить из-за скорого ухода главного тренера Арсена Венгера. Француз провёл последнюю домашнюю встречу в качестве наставника «канониров», после чего состоялась церемония прощания с болельщиками. По ходу мероприятия Венгер обратил внимание на ребёнка, который держал плакат с надписью «Арсен, могу ли я получить ваш галстук?». Специалист выполнил просьбу юного поклонника.

Wenger gives his tie to a young boy holding up a sign which says ‘Arsène, please can I have your tie?’ pic.twitter.com/QaMqJmCJ2e — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 6 мая 2018 г.

Последний матч Карадениза

Прошедший уикенд ознаменовался прощанием с легендой и в чемпионате России. Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз, объявивший о завершении карьеры, провёл свой последний матч за команду. Он стал для турка 300-м в футболке казанского коллектива.

После встречи клуб вручил Караденизу подарки — футболку с цифрой 300 и портрет футболиста, составленный из 140 фамилий игроков, вместе с ним выступавших за команду. Кроме того, «Рубин» навечно закрепил за легионером 61-й номер.

Стыд Смолова

Между тем футболист другой российской команды Фёдор Смолов из «Краснодара» вспомнил об эксперименте с внешностью, за который ему до сих пор стыдно.

«Думаю, это проколотые уши с бриллиантами в них. Всего я три раза прокалывал, но обычно только левое: в 14 и в 18 лет. А в 21 или 22 года в отпуске проколол оба уха. Вернулся домой в Саратов, вставил серьги с бриллиантами», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Футболист заявил, что если бы он не снял серьги, то его отец перестал бы с ним общаться.

«Меня это очень удивляло: как можно перестать общаться из-за серёг? Но я их тогда, конечно, снял. Недавно наткнулся на фотографию с этими бриллиантами в ушах. Подумал: «Как можно было ещё сомневаться в том, чтобы их вынуть?!» — добавил Смолов.

Посвящённые Яшину перчатки

Смолов безусловно является одной из главных надежд сборной России на домашнем чемпионате мира. В преддверии мундиаля немецкая компания Adidas вспомнила о другом российском игроке — легендарном Льве Яшине. В рамках серии Predator 18 были выпущены вратарские перчатки, посвящённые великому голкиперу. Комплект выполнен в чёрно-оранжевых тонах, на тыльной стороне разместились номер Яшина на футболке и надпись «Ballon d'Or 1963» («Золотой мяч 1963»)

🕷 adidas lanza un par de guantes Predator 18 inspirados en Lev Yashin, la Araña Negra.



DETALLES: https://t.co/y3F7Oxyn6I 🇷🇺 pic.twitter.com/cY31Av0Osb — Cambio De Camiseta (@CambioCamiseta) 17 апреля 2018 г.

Переезд Нурмагомедова

Уже ставший легендарным боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает получать неожиданные подарки. Единственный российский чемпион UFC просто поехал в дагестанский город Хасавюрт, чтобы пообщаться с местной молодёжью, а уехал оттуда на автомобиле Lada Vesta и с сертификатом на земельный участок. Такие презенты ему вручили глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов и мастер спорта по вольной борьбе Магомед Умаров.

«Землю дали, машину дали, сейчас переехать осталось», — пошутил Нурмагомедов.

Первая женщина-тренер

Тем временем бывший игрок сборной России по баскетболу Бекки Хэммон может стать первой женщиной, которая пройдёт собеседование на пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Руководство «Милуоки Бакс» готово рассмотреть вариант с приглашением обладательницы бронзовой медали Олимпиады-2008. Отмечается, что она не является основным кандидатом на эту должность, но появление возможности представительнице слабого пола стать наставником команды НБА уже можно считать историческим событием.