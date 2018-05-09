«Самый значимый праздник»: футбольные тренеры о Дне Победы и событиях Великой Отечественной войны

В преддверии 9 Мая заслуженные советские и российские тренеры и бывшие футболисты рассказали, что для них значит День Победы. Анатолий Бышовец, Валерий Непомнящий, Ринат Билялетдинов, Анзор Кавазашвили и Владислав Радимов — о том, как Великая Отечественная война коснулась их родных и близких.

День Победы — одновременно и общенародное торжество, имеющее огромное культурное и политическое значение для страны, и глубоко личный праздник, который каждый гражданин России ощущает по-своему.

Неизменным остаётся одно: в этот день радость от того, что мы живём в мирное время, идёт рука об руку со скорбью.

Истории о Великой Отечественной войне бережно хранит почти каждая семья. Не стали исключением и знаменитые советские и российские тренеры и футболисты, которые в преддверии 9 Мая рассказали о своих родственниках, вставших на защиту Родины. Они ответили на вопрос, что для них значит День Победы.

Анатолий Бышовец: «Родиться с мирным небом над головой — уже большое счастье»

«Мой отец дошёл до Вены, домой вернулся с боевыми ранениями. Сам я родился в 1946 году в Киеве, поэтому с войной в первую очередь связаны мои детские воспоминания. В 1956 году в городе оставались разрушенные здания, а мы, будучи детьми, часто находили не всегда безопасные свидетельства недавно прошедших боевых действий: осколки снарядов и патроны.

Мемориальный комплекс в память о жертвах Великой Отечественной войны в Киеве

РИА Новости

Конечно, глубокий след в памяти оставили и те Дни Победы. Наша семья жила в коммунальной квартире, и каждое 9 мая все её обитатели собирались за общим столом. Было место и для радости, и для слёз, и для многочисленных рассказов о военных годах.

В мою бытность футболистом киевского «Динамо» мы неизменно отдавали дань уважения тем, кто не вернулся с войны. Это было неотъемлемой частью воспитания советского человека. Сейчас есть акция «Бессмертный полк», и это тоже очень важно.

Для меня День Победы — праздник моих родителей, моих близких, тех, кого непосредственно коснулась война. Их я и поздравляю 9 мая. Думаю, многие со мной согласятся, что родиться с мирным небом над головой — уже большое счастье. Поэтому хочется сказать спасибо тем, кто сегодня защищает это самое мирное небо».

Валерий Непомнящий: «Необходимо сохранять память о трагических событиях войны»

«День Победы — священный праздник, поистине со слезами на глазах. По моим подсчётам, каждый четвёртый гражданин СССР пострадал в Великой Отечественной войне. Так, мы с супругой родились в разных концах страны. Но и у неё, и у меня война забрала отцов, и воспитывать нас пришлось матерям. Схожую судьбу в те годы разделила огромная часть населения нашей страны.

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Поэтому День Победы должен жить в веках. Для этого необходимо сохранять память о трагических событиях войны, о героях, передавать её из поколения в поколение внукам и правнукам».

Ринат Билялетдинов: «День Победы — самый значимый праздник»

«В моей семье много историй, связанных с Великой Отечественной войной. В 1944 году дед в составе своей части шёл в атаку. Немцев окружили, но наш передовой отряд сам попал в плен. Все думали, что дед погиб, родственникам прислали похоронку. Однако он с товарищами сумел сбежать и вернуться домой живым, хотя без ранений тоже не обошлось: до конца жизни носил два осколка — один возле глаза, а второй в бицепсе.

Младший брат деда служил в Брестской крепости. Через несколько месяцев после начала войны родственники получили письмо, датируемое 20—21 июня. Писал, что демобилизуется и пока на связь выходить не сможет. После этого от него никаких вестей не было, скорее всего, в Бресте он и погиб.

Очень многих родственников постигла такая же трагическая судьба. Все братья деда по отцовской линии погибли, только он пережил войну. Кто-то скончался от ран, кто-то даже не добрался до первого боя. У деда жены два брата погибли в Сталинградской битве с разницей в несколько дней.

Сложно представить, как жилось людям в тылу. Мой отец десятилетним ребёнком в июне 1941 года попал под бомбардировку, когда ездил к матери в Солнечногорск.

Как и для большинства семей в нашей стране, День Победы для меня и моих близких — это самый значимый праздник. В этот день мы обязательно смотрим парад и салют, поздравляем ветеранов. Эта традиция с малых лет передавалась нашим детям, а теперь уже и внукам».

Анзор Кавазашвили: «Нужно воспитывать память о героях, победивших страшное мировое зло»

«Война не обошла стороной мою семью. Из восьмерых воевавших с фронта вернулись двое — остальные погибли. Старший брат был призван в 1941 году в числе первых, в 1943-м он получил тяжёлое ранение и был отправлен домой, где лечился на протяжении шести месяцев.

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Мой отец тогда был руководителем на одном крупном топливном предприятии в Аджарии, поэтому у брата была возможность остаться в тылу. Но он не захотел этого делать, решил, что обязан отдать долг Родине, встав на её защиту. В 1944 году он погиб. Семья долго искала его могилу, в конце концов она была найдена в Белоруссии.

У нас существует традиция: ветераны футбола возлагают венки к памятнику маршалу Жукову, коллективно поминают тех, кто сделал всё, чтобы нам и нашим потомкам жилось лучше. Такие акции очень важны, потому что в людях обязательно нужно воспитывать память о героях, победивших страшное мировое зло.

Поэтому я бы очень хотел сказать слова поддержки тем людям, у кого война забрала близких. Они отдали свои жизни не зря, ведь только благодаря их подвигу, подвигу тех, кто боролся на трудовом фронте, кто растил детей в тылу, у нас сейчас есть возможность наслаждаться мирным небом над головой».

Владислав Радимов: «Чувствую огромную гордость, когда вижу ветеранов, стоящих на Красной площади»

«К сожалению, у меня в живых осталась только бабушка. Она два года прожила в блокадном Ленинграде, потом её эвакуировали. Сегодня мы отдаём дань уважения, преклоняемся перед такими людьми, как она, за то, что имеем возможность жить под мирным небом. Я очень рад, что моя бабушка до сих пор с нами, что она служит примером для всей семьи, поэтому в День Победы мы все её с удовольствием поздравляем.

Каждое 9 мая я с нетерпением жду парада и чувствую огромную гордость, когда вижу ветеранов, стоящих на Красной площади, перед которыми проходят новые поколения защитников нашей Родины. Конечно, особые эмоции вызывают песни военных лет, а также фильмы о войне, как, например, «В бой идут одни старики».