Глава Федерации бокса России рассказал об акции в честь Дня Победы

Короткая ссылка
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в эксклюзивном интервью RT прокомментировал организацию акции в память о боксёрах, которые защищали свою страну во время Великой Отечественной войны.

«Эта акция для нас очень важна. Мы хотим, чтобы наше молодое поколение знало о том, сколько боксёров было среди воинов во время Великой Отечественной войны. Боксёр — это не просто спортсмен, но ещё и защитник Родины. Мы хотим сказать спасибо нашим ветеранам. На данный момент акцию поддержали Олег Саитов, Алексей Тищенко, Мурат Гассиев. Также к ней должен присоединиться Геннадий Головкин. В следующем году мы планируем сделать всё более масштабно, а завтра множество спортсменов примет участие в акции «Бессмертный полк», — заявил Кремлёв.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поддержали акцию в честь Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных