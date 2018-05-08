Гассиев и Тищенко поддержали акцию Федерации бокса России в честь Дня Победы
- Чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурат Гассиев
- globallookpress.com
Акция была организована Федерацией бокса России и проходит под хештегом #помнимигордимся. Помимо Гассиева и Тищенко свою поддержку выразили олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов и другие известные представители данного вида спорта.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России запустила акцию в честь Дня Победы.