Федерация бокса России запустила акцию в честь Дня Победы

Федерация бокса России проводит акцию в память о боксёрах, которые защищали страну во время Великой Отечественной войны.

Организация вспоминает имена советских боксёров, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Акция приурочена к Дню Победы и проходит под хештегом #помнимигордимся.

Её героями уже стали девятикратный чемпион СССР по боксу, четырёхкратный абсолютный чемпион страны Николай Фёдорович Королёв, а также известный российский писатель Владимир Васильевич Карпов.

«В школе Карпов попал к тренеру по боксу Сиднею Джексону. В октябре 1942 года Карпов был направлен на Калининский фронт. Именно благодаря боксу Карпов выдержал все испытания войны», — говорится в пресс-релизе Федерации бокса России.

Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил уверенность, что данный вид спорта не исключат из программы Олимпийских игр.