Кремлёв уверен, что бокс не исключат из программы Олимпийских игр

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Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил уверенность, что бокс не будет исключён из программы летних Олимпийских игр.

«Я уверен, что исключения бокса из программы Игр не произойдёт. Я не представляю Олимпийские игры без бокса. Наш вид спорта является флагманом всего олимпийского движения. Это то же самое, как зимняя Олимпиада без хоккея», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он также считает, что Международная ассоциация бокса (AIBA) с новым руководством будет «колоссально развиваться» в ближайшее время.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что AIBA вернула себе статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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