Кремлёв уверен, что бокс не исключат из программы Олимпийских игр

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил уверенность, что бокс не будет исключён из программы летних Олимпийских игр.

«Я уверен, что исключения бокса из программы Игр не произойдёт. Я не представляю Олимпийские игры без бокса. Наш вид спорта является флагманом всего олимпийского движения. Это то же самое, как зимняя Олимпиада без хоккея», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он также считает, что Международная ассоциация бокса (AIBA) с новым руководством будет «колоссально развиваться» в ближайшее время.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что AIBA вернула себе статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.