Колобков провёл встречу с ветеранами спорта в преддверии Дня Победы

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Министр спорта РФ Павел Колобков провёл традиционную встречу с ветеранами спорта, участниками и тружениками тыла Великой Отечественной войны.
Колобков провёл встречу с ветеранами спорта в преддверии Дня Победы

    Встреча состоялась в Государственном музее спорта.

    «Мы гордимся вашими спортивными победами, мы высоко ценим ваш вклад в наш отечественной спорт. Для меня лично, для всех молодых спортсменов вы являетесь примером самоотверженности, жизненным ориентиром в делах и поступках», — заявил Колобков.

    Министр поздравил ветеранов с годовщиной Великой Победы, напомнил о значимой роли спортсменов, выполнявших специальные боевые задания во время боевых операций.

    В ходе встречи ветераны спорта вспоминали о непростом послевоенном становлении отечественного спорта, выдающихся спортивных достижениях, говорили о необходимости сохранять славные традиции отечественного спорта и передавать бесценный опыт молодёжи.

    Ранее Колобков заявил, что Медведева и Тутберидзе добьются успехов после расставания.

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