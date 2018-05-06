Радимов сожалеет, что футболист Игорь Денисов стал чемпионом России не в футболке «Зенита»

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Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поздравил своего бывшего одноклубника, ныне выступающего за московский «Локомотив» с победой в чемпионате России по футболу.

«Поздравляю с чемпионством! Всё заслуженно и по делу! Жаль, не в футболке со стрелкой, но да, жизнь — сложная штука! Молодец, Гарик», — написал Радимов в своём Instagram.

Радимов и Денисов вместе играли в составе «Зенита» с 2003 по 2008 год.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов поблагодарил президента клуба Илью Геркуса и главного тренера команды Юрия Сёмина за их вклад в чемпионство клуба в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

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