Игорь Денисов поблагодарил Геркуса и Сёмина за то, что «вернули его в футбол»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов поблагодарил президента клуба Илью Геркуса и главного тренера команды Юрия Сёмина за вклад в чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Спасибо Геркусу и Юрию Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Болельщикам привет! Ещё хочу сказать — нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что футболисты «Локомотива» хотели оформить чемпионство на своём домашнем стадионе.

«Очень хотели завоевать титул на своём поле и сделали это. А я опустошён, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец!» — добавил Денисов.

Ранее игроки «Локомотива» отпраздновали победу в чемпионате России вместе с фанатами.