Игорь Денисов поблагодарил Геркуса и Сёмина за то, что «вернули его в футбол»
«Спасибо Геркусу и Юрию Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Болельщикам привет! Ещё хочу сказать — нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что футболисты «Локомотива» хотели оформить чемпионство на своём домашнем стадионе.
«Очень хотели завоевать титул на своём поле и сделали это. А я опустошён, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец!» — добавил Денисов.
Ранее игроки «Локомотива» отпраздновали победу в чемпионате России вместе с фанатами.