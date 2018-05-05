Игроки «Локомотива» отпраздновали победу в чемпионате России вместе с фанатами

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Игроки «Локомотива» отпраздновали победу в чемпионате России по футболу вместе со своими болельщиками на площади перед клубным стадионом в Черкизово.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что футболисты «Локомотива» вышли к фанатам с чемпионским кубком и пели вместе с ними песни. Часть болельщиков команды залезла на паровоз, стоящий на территории стадиона, и жгла файеры.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.

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