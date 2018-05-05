Игроки «Локомотива» отпраздновали победу в чемпионате России вместе с фанатами
Игроки «Локомотива» отпраздновали победу в чемпионате России по футболу вместе со своими болельщиками на площади перед клубным стадионом в Черкизово.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что футболисты «Локомотива» вышли к фанатам с чемпионским кубком и пели вместе с ними песни. Часть болельщиков команды залезла на паровоз, стоящий на территории стадиона, и жгла файеры.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен