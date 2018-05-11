«Сделаем правильные выводы»: что говорили после поражения сборной России от Чехии на ЧМ по хоккею в Дании

Игрокам отечественной сборной необходимо учесть ошибки после поражения от Чехии на чемпионате мира в Дании. Об этом после матча заявил капитан российской команды Павел Дацюк. Главный тренер Илья Воробьёв отметил, что успеха его подопечные добьются только благодаря командным действиям. В свою очередь, наставник чешской сборной Йозеф Яндач отметил игру Давида Пастрняка и Давида Крейчи, которые прилетели в Данию утром в день игры и набрали на двоих семь баллов за результативность.

«Наш рецепт успеха — командная игра»

После поражения России от Чехии, пожалуй, главной темой для обсуждения стала игра Давида Пастрняка и Давида Крейчи, набравших на двоих семь очков. Лидеры чешской сборной прибыли в расположение национальной команды утром в день матча и вышли на лёд едва ли не с трапа самолёта. На самом деле у них было несколько часов на отдых, и тренерский штаб был готов поберечь заокеанских звёзд, но те сами решили сыграть с Россией. Как результат — первое поражение отечественной сборной на ЧМ.

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После матча главный тренер российской команды Илья Воробьёв попытался с оптимизмом отнестись к произошедшему.

«Соперник показал быстрый и мощный хоккей. У чехов хорошая команда. Мы говорили ребятам об этом, но поначалу оказывали сопернику слишком много уважения. Второй и третий периоды получились неплохие. Появление Пастрняка и Крейчи стало плюсом для понимания, куда нужно двигаться. Наложить звенья? Вы же понимаете, что чехи — номинальные хозяева, и у меня не было такой возможности. Пытались что-то поменять, у нас в плане были два звена, но «последняя рука» была у тренерского штаба соперника», — заявил Воробьёв.

При этом специалист подчеркнул, что успех российской сборной принесёт лишь слаженная игра всей команды, а не яркие действия отдельных исполнителей.

«Стартовый период первому звену не очень удался, необходим был новый импульс, поэтому перевели Кирилла Капризова в третью тройку. После этого начали лучше играть командой. Наш рецепт успеха на этом чемпионате — это исключительно командная игра, когда работают все вместе, а не отдельные звенья и игроки. Никита Сошников в какой-то момент добавил энергии. Нам нужно было движение, а он быстрый парень, поэтому сделали выбор в его пользу», — добавил Воробьёв.

«Пастрняк и Крейчи только утром вышли из самолёта»

Визави российского наставника Йозеф Яндач, в свою очередь, не скрывал восторга действиями Пастрняка и Крейчи.

«Мы ждали их решения: смогут ли они выйти на игру. Ребята только утром вышли из самолёта. Играть с Россией — их решение. Перед матчем они поспали три часа и заявили, что хотят выйти на лёд и готовы помочь сборной. В итоге вы видели всё сами. До приезда Крейчи и Пастрняка мы играли в один хоккей, а с ними совершенно в другой. Благодаря им мы сегодня выиграли матч», — радовался Яндач.

Сам Пастрняк, набравший три балла за результативность (2+1) и забросивший победную шайбу в овертайме, рассказал, что чувствовал себя хорошо, несмотря на длительный перелёт из-за океана и несколько дней без тренировок.

«Я не ожидал, что выйду на лёд в этом матче. Может быть, поэтому мне с Крейчи удалось так хорошо сыграть. Я прекрасно взаимодействую с ним. Он всегда найдёт тебя пасом, мне это нравится. Ноги на удивление работали отлично. Я находился не в лучших кондициях, потому что ничего не делал четыре дня. Всё хорошо, теперь мне нужно отдохнуть. Гол в овертайме? Я уже подустал к этому моменту. Не удалось переиграть вратаря, но защитник оказался на линии ворот — вот я и решил попробовать забросить от него», — цитирует Пастрняка Hokej.cz.

Нападающий также отметил, что сборной Чехии пришлось серьёзно потрудиться, чтобы вырвать победу в матче с Россией.

«В первом периоде мы были лучше. Нам удалось вернуться в игру после быстрой шайбы в исполнении россиян. Во втором периоде соперник доставил нам достаточно проблем, но нам снова удалось перевернуть игру. На мой взгляд, мы одержали заслуженную победу. Очень рад успеху, но это лишь один матч. Мы здесь для того, чтобы успешно выступить на турнире в целом. Сборной Чехии не стоит останавливаться на достигнутом», — добавил хоккеист.

«Ошибки есть, но потенциал хороший»

Хоккеисты сборной России, как и Воробьёв, тоже пытались не унывать и отмечали, что предстоит провести серьёзную работу над ошибками. Об этом в микст-зоне говорил и капитан команды Павел Дацюк.

«Крейчи и Пастрняк отлично вписались в игру чехов, чувствуется, что пока они находятся на эмоциях от приезда на ЧМ. В итоге получилась очень хорошая игра со стороны обеих команд, хотя было допущено немалое количество ошибок. Их необходимо исправлять. Остался серьёзный осадок. После перестановки в звеньях игра нашей тройки улучшилась? Задача тренера заключается не в том, чтобы играло какое-то звено, а чтобы команда давала результат», — поделился впечатлениями от матча Дацюк.

Капитан также рассказал, как отнёсся к заявлениям американских журналистов о том, что в свои 39 лет он играет благодаря «российскому газу».

«Дайте мне газа! На самом деле когда в команде собрано много молодых игроков, которые каждую смену стремятся доказать, что они лучшие, ты пытаешься соответствовать им. Тот же Никита Сошников отлично проявил себя, а ведь это его первая игра на турнире. Он с ходу выполнил огромный объём работы и был к ней готов», — добавил Дацюк.

🎙 После завершения матча 🇨🇿🇷🇺 на чемпионате мира (3:4 ОТ), хоккеисты национальной сборной Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Никита Сошников, Павел Бучневич и Максим Шалунов ответили на вопросы журналистов: https://t.co/4g0cDcWk9apic.twitter.com/FitObOAcQs — Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2018 г.

Одним из молодых партнёров, о которых говорил Павел, является 23-летний нападающий Павел Бучневич. После матча он признался, что ему и другим юным хоккеистам сборной необходимо набираться опыта.

«Сегодняшний матч во всём не был похож на предыдущие. Это была первая серьёзная проверка для нас, и мы проиграли. Будем смотреть видео — тренеры подскажут, как лучше играть, — и готовиться к следующим играм. Думаю, после трёх разгромов даже хорошо сыграть такой матч. Это хороший опыт, ведь команда у нас молодая, для многих этот ЧМ первый в карьере», — отметил хоккеист.

Не обошёл стороной Бучневич и взаимодействия Пастрняка с Крейчи.

«Они на голову выше всех соперников, с которыми мы встречались до этого. Я видел этих ребят в деле и раньше, просто так сложилась игра, что они забросили практически всё. Наверное, поэтому они такие мастера. К противостоянию Крейчи и Пастрняку мы не готовились специально, готовились в целом к чехам», — рассказал Бучневич.

Хоккеист также отметил, почему у него не получилось отличиться в середине третьего периода при счёте 3:3 после отличной передачи Никиты Зайцева.

«Шайба там не скакала. Наверное, надо было просто принять её, Зайцев отдал хороший пас, но шайба летела быстро и отскочила от клюшки. Пытался бросить с ходу, и в итоге даже клюшка погнулась. В следующий раз надо будет принимать такую передачу», — подвёл итог Бучневич.

Другой нападающий Максим Шалунов заявил, что сборной России в матче с чехами не хватило везения и нацеленности на ворота оппонента.

«Сегодня нам противостоял серьёзный соперник. Надеюсь, результат послужит хорошим уроком. Чего не хватило? Нацеленности на ворота. Мы хорошо настроились на игру, но где-то нам чуть-чуть не повезло. Просто необходимо было реализовывать свои моменты. Это будет хорошим уроком для нас, мы сделаем из поражения правильные выводы», — цитирует Шалунова пресс-служба Федерации хоккея России.

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А один из лучших бомбардиров отечественной команды Кирилл Капризов, который в матче с чехами впервые на ЧМ ушёл с площадки без набранных очков, признался, что не знает, почему российские хоккеисты не справились с лидерами чешской команды.

«Не знаю, почему не сдержали Пастрняка и Крейчи, которые вышли на лёд только с самолёта. Отдельно их игру не разбирали. Говорили в целом о чешской команде. Сейчас разберём свои ошибки, обсудим, что не получилось», — заявил нападающий.

Подвёл итоги матча и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он призвал игроков российской сборной сделать выводы из первого поражения на турнире.

«Очень солидная игра с обеих сторон, но больше повезло чехам. В овертайме Пастрняк забросил невероятную шайбу. Что поделаешь, есть над чем работать. Всё равно видно, что потенциал у сборной России хороший, хоть ошибки и случаются. Пастрняк и Крейчи, пусть они и только с самолёта, показали сегодня класс. Не было задания играть конкретно против них, мы противостояли всей чешской команде. Надо было самим более корректно играть в обороне», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».