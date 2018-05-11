Третьяк: очень солидная игра с двух сторон, но больше повезло чехам
«Очень солидная игра с двух сторон, но больше повезло чехам. Невероятный они такой гол забили в овертайме. Что поделаешь, есть над чем работать. Всё равно видно, что потенциал хороший у команды, хоть есть и ошибки», — приводит слова Третьяка РИА Новости.
Он отметил, что у игроков сборной России не было задания персонально играть против прилетевших из НХЛ Давида Пастрняка и Давида Крейчи.
«Надо было самим более корректно играть в обороне. Считаю, мы были сильнее во втором и третьем периодах. Надо готовиться дальше, играть дальше так, как второй и третий периоды с чехами. Сейчас был в раздевалке, все ребята переживают, конечно», — добавил глава ФХР.
Ранее Никита Сошников поделился впечатлениями от дебюта за сборную России по хоккею.