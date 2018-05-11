Третьяк: очень солидная игра с двух сторон, но больше повезло чехам

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение национальной команды от сборной Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

 «Очень солидная игра с двух сторон, но больше повезло чехам. Невероятный они такой гол забили в овертайме. Что поделаешь, есть над чем работать. Всё равно видно, что потенциал хороший у команды, хоть есть и ошибки», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Он отметил, что у игроков сборной России не было задания персонально играть против прилетевших из НХЛ Давида Пастрняка и Давида Крейчи. 

«Надо было самим более корректно играть в обороне. Считаю, мы были сильнее во втором и третьем периодах. Надо готовиться дальше, играть дальше так, как второй и третий периоды с чехами. Сейчас был в раздевалке, все ребята переживают, конечно», — добавил глава ФХР.

Ранее Никита Сошников поделился впечатлениями от дебюта за сборную России по хоккею.

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