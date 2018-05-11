Сошников поделился впечатлениями от дебюта за сборную России по хоккею

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Нападающий сборной России по хоккею Никита Сошников поделился впечатлениями от дебютного матча в составе национальной команды, которым стала игра группового этапа чемпионата мира 2018 года против Чехии.

 «Для меня матч прошёл неплохо. Хорошо влился с первых смен, создал несколько острых моментов. Дальше игра была ровная, вязкая, тяжело было что-то создать в третьем периоде», — приводит слова Сошникова «Спорт-экспресс».

Он также рассказал, чего, по его мнению, не хватило команде, чтобы одержать победу над Чехией.

«Сыграли здорово, и последний гол пропустили — тяжело было что-то с ним сделать. Сменились неудачно, но все ошибаются. Надо было реализовывать свои моменты. Были пустые ворота и добивания — хладнокровнее нужно играть в таких случаях, потому что впереди нас ждут мастеровые команды», — добавил хоккеист.

Ранее Максим Шалунов заявил, что поражение от Чехии послужит сборной России хорошим уроком.

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