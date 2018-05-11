Хоккеист Шалунов: поражение от Чехии послужит нам хорошим уроком

Нападающий сборной России по хоккею Максим Шалунов прокомментировал поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Серьёзный противник был против нас. Это послужит нам хорошим уроком», — приводит слова Шалунова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сборной России для победы не хватило нацеленности на ворота.

«Не было недонастроя. Чуть невесело. Надо было забивать свои моменты. Не будем списывать на то, что потеряли игровой тонус после двух дней отдыха. Просто вкатывались в игру», — добавил хоккеист.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что российские хоккеисты проявили слишком много уважения к чехам.