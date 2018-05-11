Хоккеист Шалунов: поражение от Чехии послужит нам хорошим уроком

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по хоккею Максим Шалунов прокомментировал поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Серьёзный противник был против нас. Это послужит нам хорошим уроком», — приводит слова Шалунова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сборной России для победы не хватило нацеленности на ворота.

«Не было недонастроя. Чуть невесело. Надо было забивать свои моменты. Не будем списывать на то, что потеряли игровой тонус после двух дней отдыха. Просто вкатывались в игру», — добавил хоккеист.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что российские хоккеисты проявили слишком много уважения к чехам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных