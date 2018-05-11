Воробьёв заявил, что российские хоккеисты проявили слишком много уважения к чехам
«Тяжело было вначале, слишком много уважения наши ребята проявили. Второй и третий период, на мой взгляд, были неплохие», — приводит слова Воробьёва Sport24.
Он отметил, что сборная России лучше себя проявляет как команда.
«У нас рецепт успеха на этом чемпионате — только команда, все вместе, а не отдельные звенья и игроки», — добавил специалист.
Ранее главный тренер сборной Чехии заявил удача была на стороне его команды в матче с Россией.