Главный тренер сборной Чехии: сегодня мы хорошо сыграли, в таком матче нужна удача, у нас она была

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал победу над сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Россия провела три матча и не пропустила ни одного гола, хорошо играла в обороне, в большинстве. Думаю, сегодня мы хорошо сыграли. В таком матче нужна удача, у нас она была», — приводит слова Яндача Sport24.

Он отметил, что прилетевшие в день игры хоккеисты «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк помогли команде одержать победу.

«Они спали два-три часа и приняли решение, что хотят помочь в этой игре. И помогли! Большая разница между прошлыми и играми и сегодняшней. Потому что первое звено все голы забило, выиграло матч. Мы знаем, что они могут так играть. Это лучшие игроки в Чехии! Мы ждали их. Вопрос был только в том, кто будет играть с ними», — добавил специалист.

Ранее Павел Дацюк заявил, что и сборная России, и команда Чехии допускали достаточно много ошибок.