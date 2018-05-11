Главный тренер сборной Чехии: сегодня мы хорошо сыграли, в таком матче нужна удача, у нас она была

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал победу над сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Россия провела три матча и не пропустила ни одного гола, хорошо играла в обороне, в большинстве. Думаю, сегодня мы хорошо сыграли. В таком матче нужна удача, у нас она была», — приводит слова Яндача Sport24.

Он отметил, что прилетевшие в день игры хоккеисты «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк помогли команде одержать победу.

«Они спали два-три часа и приняли решение, что хотят помочь в этой игре. И помогли! Большая разница между прошлыми и играми и сегодняшней. Потому что первое звено все голы забило, выиграло матч. Мы знаем, что они могут так играть. Это лучшие игроки в Чехии! Мы ждали их. Вопрос был только в том, кто будет играть с ними», — добавил специалист.

Ранее Павел Дацюк заявил, что и сборная России, и команда Чехии допускали достаточно много ошибок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных