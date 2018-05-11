Дацюк о матче с Чехией: обе команды допускали достаточно много ошибок

Капитан и нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Очень хорошая игра была со стороны двух команд. Допускали достаточно много ошибок обе команды. Надо исправлять ошибки и обеим сборным выходить дальше», — приводит слова Дацюка Sport24.

Он отметил, что осадок от поражения у игроков останется, но нужно исправлять допущенные в матче ошибки.

«Сегодня их было достаточно много», — добавил капитан национальной команды.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею 2018 года, проиграв команде Чехии.