Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании
Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3 в пользу чехов.
В первом периоде сборная России вышла вперёд уже на второй минуте благодаря броску Никиты Нестерова, на что чехи ответили голами Давида Крейчи и Дмитрия Яшкина на 14-й и 18-й минутах соответственно.
На старте второго периода Михаил Григоренко сравнял счёт, после чего команды обменялись шайбами. Сначала отличился чех Давид Пастрняк, а затем россиянин Александр Барабанов.
В третьем периоде шайб забито не было. В овертайме победу сборной Чехии принёс бросок Пастрняка.
Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Швейцарии, а чехи сыграют с Белоруссией.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.