Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании

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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в овертайме матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3 в пользу чехов.

В первом периоде сборная России вышла вперёд уже на второй минуте благодаря броску Никиты Нестерова, на что чехи ответили голами Давида Крейчи и Дмитрия Яшкина на 14-й и 18-й минутах соответственно.

На старте второго периода Михаил Григоренко сравнял счёт, после чего команды обменялись шайбами. Сначала отличился чех Давид Пастрняк, а затем россиянин Александр Барабанов.

В третьем периоде шайб забито не было. В овертайме победу сборной Чехии принёс бросок Пастрняка.

Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Швейцарии, а чехи сыграют с Белоруссией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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