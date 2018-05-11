С корабля на бал: звёзды НХЛ помогли Чехии обыграть сборную России на ЧМ по хоккею

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, в овертайме уступив команде Чехии со счётом 4:3. Главным героем поединка стал форвард Давид Крейчи, прибывший в Данию после вылета «Бостон Брюинз» из розыгрыша Кубка Стэнли. Хоккеист поучаствовал в каждой из четырёх результативных атак дружины Йозефа Яндача.

Поединок с полуфиналистами Олимпиады-2018 чехами фактически открывал для российских хоккеистов программу чемпионата мира в Дании. Три эффектных разгрома аутсайдеров с общим счётом 20:0, разумеется, не могли не радовать отечественных болельщиков, но только сейчас, по окончании первой недели турнира, им представилась возможность увидеть и понять, чего дружина Ильи Воробьёва стоит в поединке с по-настоящему сильным соперником.

Накануне поединка с россиянами сборная Чехии получила внушительное усиление из НХЛ: к команде присоединились форварды Давид Крейчи и Давид Пастрняк, не сумевшие вывести «Бостон Брюинз» в финал Восточной конференции. Йозеф Яндач до последнего уходил от прямого ответа на вопрос о том, как скоро он намерен бросить в бой звёздных хоккеистов, но особых сомнений в том, что они сыграют против одного из главных фаворитов группы А, не возникало.

Дело в том, что заканчивать групповой этап ЧМ чехи будут поединками с французами, белорусами и австрийцами. То есть, оппонентами, с задачей обыграть которых могли бы справиться и выпускники «молодёжки» вроде Филипа Хитила с Мартином Некашем. Поэтому встреча с россиянами оставалась единственной до начала плей-офф, в которой Крейчи с Пастрняком могли, что называется, сделать разницу для своей команды и принести ей турнирные очки.

И они принесли. Не изобретая велосипед, Яндач отправил новобранцев из «Брюинз» в звено к ещё одному представителю сильнейшей лиги планеты — нападающему «Сент-Луис Блюз» Дмитрию Яшкину, имеющему российские корни, но постигавшему премудрости игры в хоккей в Чехии. В итоге это сочетание поучаствовало во всех четырёх голевых атаках на ворота Василия Кошечкина.

В каждой из них балл за результативность набрал Крейчи, разбавивший ассистентский хет-трик неберущимся броском в верхний угол в стартовом периоде. Голевой дубль оформил Пастрняк, ставший в том числе и автором победной шайбы в овертайме. Яшкин записал себе в актив два очка, но самое полезное его действие в протоколе поединка не отобразилось. В дополнительной пятиминутке, которая стала для Чехии уже третьей на датском чемпионате мира, он притупил бдительность отечественных хоккеистов, уехав с шайбой в собственную зону, а когда заметил, что подопечные Воробьёва начали проводить смену, разогнал судьбоносную контратаку.

Впрочем, только в овертайме, который проводился в формате «три на три», сборная России действительно выглядела хуже соперника. Атака, завершившаяся голом Пастрняка, была далеко не единственной, в которой чехи могли забивать (соотношение бросков по воротам 4-0 говорит само за себя), но Кошечкин своих партнёров до поры выручал. В остальном поединок был примерно равным, и любая из команд запросто могла не доводить выяснение отношений до дополнительного времени — Кошечкина и противостоявшего ему Давида Риттиха из системы «Калгари Флэймз» по разу чудесным образом выручил каркас ворот.

Поражение от чехов, безусловно, никоим образом не помешает сборной России пробиться в плей-офф чемпионата мира. Тренерский штаб Воробьёва, во-первых, убедился, что отечественная дружина способна достойно противостоять другим претендентам на награды и в своём нынешнем виде (пока, правда, без Никиты Гусева, возвращение которого на лёд должно состояться в самое ближайшее время).

Во-вторых, он наконец-то получил нужную пищу для размышлений. Варьировать состав троек нападения новый наставник сборной начал уже во втором периоде встречи с Чехией, выпуская заявленного 13-м нападающим Никиту Сошникова вместе с Павлом Дацюком и Евгением Даноновым, а также подыскивая потенциальных партнёров для Кирилла Капризова, место которого в ударном сочетании впоследствии может занять Гусев.

Но наиболее серьёзной проблемой Воробьёва по состоянию на данный момент является совершенно непредсказуемая игра ведущих защитников. Открывший счёт в матче уже на второй минуте Никита Нестеров и выдавший шедевральную передачу на Александра Барабанова Никита Зайцев здорово подключались к атакам, умудряясь при этом совершать обиднейшие ошибки при исполнении непосредственных обязанностей. Никита Трямкин и вовсе «привёз» вторую шайбу в ворота Кошечкина, не сумев разрядить обстановку за спиной голкипера и подарив игровой снаряд Крейчи с Пастрняком.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) 10 Май 2018 в 1:54 PDT

В этом плане весьма показательным должен стать субботний поединок сборной России с ничуть не менее опасными швейцарцами. У Воробьёва есть без малого двое суток, чтобы провести работу над ошибками и, вполне возможно, явить миру новые сочетания хоккеистов — как защитников, так и форвардов. Ведь даже звено Дацюка, от которого болельщики ждут результативных действий в первую очередь, против Чехии отыграло отнюдь не безукоризненно, не поучаствовав ни в одной из заброшенных шайб, а капитан отечественной дружины стал наряду с Дадоновым худшим её игроком по показателю полезности, наиграв на «-2».

Словом, причин посыпать головы пеплом пока нет. Они появятся только в том случае, если отечественная сборная не сумеет должным образом отреагировать на болезненный и, тем не менее, ценный урок, который ей преподали ещё толком даже не акклиматизировавшиеся в Дании чешские звёзды. Данный навык был одним из сильнейших качеств Олега Знарка как главного тренера национальной команды — и, в частности, принёс России золото Игр-2018. Ближайшие матчи чемпионата мира покажут, насколько хорош в этом компоненте Воробьёв.