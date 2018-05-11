Хоккеист сборной России Бучневич: первая серьёзная проверка для нас — и мы проиграли

Нападающий сборной России по хоккею Павел Бучневич прокомментировал поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Наверное, первая серьёзная проверка для нас — и мы проиграли. Дальше будем смотреть видео, и тренер нам подскажет, как лучше играть», — приводит слова Бучневича Sport24.

Он отметил, что чешские хоккеисты Давид Крейчи и Давид Пастрняк реализовали все моменты, которые у них возникали.

«Поэтому они и мастера. Мы не готовились к ним специально, готовились к команде. Есть ещё три игры, а потом уже к матчам на вылет будем готовиться. Хороший опыт для нас. Команда у нас молодая, многие первый чемпионат мира проводят», — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею 2018 года, проиграв команде Чехии.