Тренер сборной России по хоккею: были как хорошие моменты, так и те, над которыми предстоит работать
«Были как хорошие моменты, так и те, над которыми предстоит работать. Продолжаем работать дальше», — приводит слова Жамнова Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он также объяснил, почему Кирилл Капризов был переведён в третье звено.
«Он чуть выпадал, поэтому выпустили Никиту Сошникова. Но Кирилл затем неплохо смотрелся в другом звене», — добавил тренер.
Ранее Павел Дацюк заявил, что и сборная России, и команда Чехии допускали достаточно много ошибок.