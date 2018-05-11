Тренер сборной России по хоккею: были как хорошие моменты, так и те, над которыми предстоит работать

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Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Были как хорошие моменты, так и те, над которыми предстоит работать. Продолжаем работать дальше», — приводит слова Жамнова Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он также объяснил, почему Кирилл Капризов был переведён в третье звено.

«Он чуть выпадал, поэтому выпустили Никиту Сошникова. Но Кирилл затем неплохо смотрелся в другом звене», — добавил тренер.

Ранее Павел Дацюк заявил, что и сборная России, и команда Чехии допускали достаточно много ошибок.

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