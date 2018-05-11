Хоккеист Гавриков: мы проиграли, но самое главное сейчас — это исправить ошибки и двигаться дальше

Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков прокомментировал поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Хорошая команда, хороший хоккей... Дворец был полный, отсюда и атмосфера. Мы проиграли, но самое главное сейчас — исправить ошибки и двигаться дальше. Выход из зоны, потери шайбы — над этим надо работать, ведь именно из-за этого идут пропущенные голы», — приводит слова Гаврикова Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею 2018 года, проиграв команде Чехии.