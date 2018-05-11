Первое поражение России, решающее большинство США и хет-трик Макдэвида: итоги седьмого дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершилась первая игровая неделя. Сборная России уступила Чехии в овертайме и потерпела первое поражение стараниями двух только что прибывших игроков из НХЛ. Коннор Макдэвид оформил хет-трик в матче с Норвегией, закончившийся разгромной победой Канады. Сборная США выиграла четвёртый матч подряд, воспользовавшись многочисленными удалениями в команде Латвии. Словаки одолели Францию благодаря мастерству одного игрока.

Прибытие дня

Сборная Чехии получила в своё распоряжение двух новобранцев из «Бостон Брюинз» — Давида Крейчи и Давида Пастрняка. Они прибыли в Данию рано утром в день матча с Россией. Хотя хоккеистам требовался отдых, чтобы как минимум прийти в себя из-за смены часовых поясов, они всё-таки вышли на лёд — чехи сейчас не в таком турнирном положении, чтобы не использовать пополнение по максимуму.

Крейчи и Пастрняк вместе с партнёром по тройке Дмитрием Яшкиным и стали главными героями встречи и нанесли российской команде первое поражение на турнире. Каждая мало-мальски значимая ошибка россиян тут же приводила к голу за авторством одной из чешских звёзд.

В первый раз Крейчи оказался один на пятачке, а затем он дважды раздавал партнёрам шайбы из-за ворот, которые сам же не ожидал получить. С него начались и заключительная атака чехов, произошедшая в овертайме. Форвард сделал пас Пастрняку, и тот транзитом через конёк Егора Яковлева отправил шайбу в ворота Василия Кошечкина, пусть и со второй попытки.

Чехи одержали третью победу, но пока занимают лишь пятое место в группе. Россияне познали успех столько же раз, но подопечные Ильи Воробьёва перед встречами со Швейцарией, Белоруссией и Швейцией держатся на второй строчке турнирной таблицы.

Удаления дня

Североамериканские команды славятся щепетильным отношением к реализации большинства, и об этом общеизвестном факте вдруг забыли в сборной Латвии. Удаления стали ключевым фактором в матче прибалтов с США, от которого во многом зависели их дальнейшие перспективы в плей-офф.

Можно сказать, что американцы даже некоторое время жалели соперников, которые за первые полпериода удалялись трижды, причём два раза — за нарушение численного состава. Первым за такую расторопность наказал Крис Крайдер. Но в равных составах латвийцы оставались боеспособной командой, и вскоре Увис Балинскис прервал сухую серию вратаря сборной США Кейта Кинкейда, длившуюся уже больше двух часов.

В начале второго периода у прибалтов тоже получилось реализовать большинство — Андрис Джериньш подкараулил добивание и вывел Латвию вперёд. Американцы во втором периоде удалялись ещё и ещё, даже Кинкейд был наказан за подножку, но латвийская сборная не только не развила успех, но и пропустила на 38-й минуте. Обычный заброс Колина Уайта вдруг обернулся проблемой для вратаря Элвиса Мерзликина.

Равный счёт вынудил обе команды сыграть образцово-показательно в третьей 20-минутке, а вот в овертайме вновь пошли игры с неравными составами. Почти сразу Оскар Цибульскис в пылу борьбы не по назначению применил клюшку, и несколько секунд спустя Кэм Аткинсон во второй раз на турнире стал автором победного гола. США возглавили турнирную таблицу группы B по итогам четырёх туров, опережая Канаду благодаря личной встрече. Латвийцы замыкают первую четвёрку.

Хет-трик дня

Чемпионат мира в Дании преподносится как турнир Патрика Кейна и Коннора Макдэвида — двух главных звёзд из НХЛ. Но если американец пока забрасывает нечасто и чаще оказывается в ассистентах у партнёров, то канадцу удалось порадовать болельщиков. В матче с Норвегией 21-летний вундеркинд стал автором хет-трика.

Чтобы забросить три шайбы, Макдэвиду понадобилось отыграть меньше половины встречи. В первый раз он огорчил Ларса Хёугена на второй минуте, изрядно подразнив голкипера долгим прицеливанием по воротам. Ещё до перерыва форвард вновь показал свою магию и забросил в падении после обыгрыша двух соперников. Незадолго до экватора встречи Макдэвид вновь сам создал момент из ничего, выехав из-за ворот на пятачок.

За подвигами игрока «Эдмонтон Ойлерз» остался незаметным дубль Бо Хорвата, а ведь он в первом периоде забросил шайбу в меньшинстве, а потом установил окончательный счёт в матче — 5:0. Канада одержала убедительную победу, омрачённую только травмой Кёртиса Макэлинни, заменённого по ходу третьего периода.

Герой дня

Сборная Словакии по итогам четырёх туров смогла обойти Чехию в турнирной таблице и оказаться в зоне плей-офф. Помогла ей в этом уверенная победа над Францией, чьи шансы на продолжение борьбы теперь практически сведены к нулю. Героем встречи стал малоизвестный форвард «Попрада» Давид Буц — при его непосредственном участии были организованы все три гола в ворота французов.

Его тройка с одноклубниками Давидом Бондрой и Павтриком Свитаной открыла счёт уже на шестой минуте — отличная сыгранность осталась при хоккеистах и на чемпионате мира. Ещё раз они сыграли, как единое целое, в начале второго периода. Французы смогли сократить отсавание на одну шайбу, и хотя под конец матча они не сильно угрожали владениям словаков, те сняли все вопросы о победителе голом Михала Чайковского в пустые ворота, подачу которому отдавал всё тот же Буц.