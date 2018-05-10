Сборная Канады разгромила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счётом 5:0
В составе сборной Канады хет-трик оформил Конор Макдэвид, а дубль в активе Бо Хорвата.
Следующим соперником канадцев станет Финляндия, а норвежцы сыграют с хозяевами турнира — датчанами.
Ранее сообщалось, что сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании, проиграв команде Чехии.
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