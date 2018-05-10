Сборная Канады разгромила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 5:0 В составе сборной Канады хет-трик оформил Конор Макдэвид, а дубль в активе Бо Хорвата. Следующим соперником канадцев станет Финляндия, а норвежцы сыграют с хозяевами турнира — датчанами. Ранее сообщалось, что сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании, проиграв команде Чехии.