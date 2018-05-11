Капризов прокомментировал поражение сборной России в матче ЧМ с Чехией

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Сейчас посмотрим, какие были ошибки и решим, что не получилось. Конечно, сегодня был самый сложный матч. Сейчас все разберём и посмотрим», — приводит слова Капризова Sport24.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что российские хоккеисты проявили слишком много уважения к чехам.