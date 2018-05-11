Чешский хоккеист Пастарняк: мы очень рады победить россиян

Нападающий сборной Чехии по хоккею Давид Пастарняк прокомментировал победу над командой России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Мы очень рады победить россиян. Сделаем всё для того, чтобы этот чемпионат мира прошёл успешно для нашей команды. Мы не должны останавливаться и радоваться одной победе, необходимо продолжать в том же духе», — приводит слова Пастарняка CTK.

Ранее главный тренер сборной Чехии заявил удача была на стороне его команды в матче с Россией.