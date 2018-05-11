Чешский хоккеист Пастарняк: мы очень рады победить россиян

Короткая ссылка
Нападающий сборной Чехии по хоккею Давид Пастарняк прокомментировал победу над командой России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Мы очень рады победить россиян. Сделаем всё для того, чтобы этот чемпионат мира прошёл успешно для нашей команды. Мы не должны останавливаться и радоваться одной победе, необходимо продолжать в том же духе», — приводит слова Пастарняка CTK.

Ранее главный тренер сборной Чехии заявил удача была на стороне его команды в матче с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных