Возвращение победного настроя: Россия забросила третью шайбу Швейцарии на ЧМ по хоккею в Дании

В пятом матче чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России встречается с национальной командой Швейцарии. После поражения от Чехии подопечным Ильи Воробьёва необходимо одержать победу, чтобы не потерять второе место в турнирной таблице группы A. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters

© Grigory Dukor