Возвращение победного настроя: Россия забросила третью шайбу Швейцарии на ЧМ по хоккею в Дании

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Сергей Стариков
В пятом матче чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России встречается с национальной командой Швейцарии. После поражения от Чехии подопечным Ильи Воробьёва необходимо одержать победу, чтобы не потерять второе место в турнирной таблице группы A. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Возвращение победного настроя: Россия забросила третью шайбу Швейцарии на ЧМ по хоккею в Дании
  • Reuters
  • © Grigory Dukor
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  • 12 мая 2018

    Приблизились швейцарцы по броскам, но результативных у россиян на два больше. 

  • Завершился второй период. Он получился гораздо более результативным, чем первый. Россияне отличились трижды, и лишь раз это удалось сделать швейцарцам. Заключительные 20 минут обещают быть ещё более интересными, а сборная России начнёт их в большинстве. Перерыв. (40')

  • ГОЛ!!! Нестеров со второй попытки пробивает Берру и укрепляет преимущество российской сборной!!! 3:1!!! (40')

  • Отличный шанс для российской сборной. За превышение численного состава получают ещё две минуты швейцарцы. Пять на три будут играть подопечные Воробьёва. (40')

  • Шервай сначала имел хороший шанс отличиться, а спустя несколько секунд заработал удаление. Получится ли у россиян воспользоваться численным преимуществом? (40')

  • Менее двух минут до конца второго периода. Минимальное преимущество у россиян, но швейцарцы играют очень остро. (39')

  • Дадонов совершил блестящий перехват на границе зоны Швейцарии и пытался направить шайбу в ворота Берры. Но тот выстоял. (38')

  • Последние минуты второго периода. Стало больше остановок, но говорить, что это на пользу российской команде, не приходится. Преимущество в одну шайбу слишком шаткое. (37')

  • В последнюю минуту игра немного успокоилась, но её моментально оживил Корви. Троих россиян прошёл швейцарский форвард и опасно бросил по воротам Кошечкина. Василий на месте. (37')

  • Снова активно действует первое звено российской сборной. Дацюк оказался на пятачке, но после его броска шайба попала в защитника. (36')

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