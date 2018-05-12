Возвращение победного настроя: Россия забросила третью шайбу Швейцарии на ЧМ по хоккею в Дании
- Reuters
- © Grigory Dukor
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12 мая 2018
Приблизились швейцарцы по броскам, но результативных у россиян на два больше.
12 мая 2018 г.
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Завершился второй период. Он получился гораздо более результативным, чем первый. Россияне отличились трижды, и лишь раз это удалось сделать швейцарцам. Заключительные 20 минут обещают быть ещё более интересными, а сборная России начнёт их в большинстве. Перерыв. (40')
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ГОЛ!!! Нестеров со второй попытки пробивает Берру и укрепляет преимущество российской сборной!!! 3:1!!! (40')
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Отличный шанс для российской сборной. За превышение численного состава получают ещё две минуты швейцарцы. Пять на три будут играть подопечные Воробьёва. (40')
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Шервай сначала имел хороший шанс отличиться, а спустя несколько секунд заработал удаление. Получится ли у россиян воспользоваться численным преимуществом? (40')
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Менее двух минут до конца второго периода. Минимальное преимущество у россиян, но швейцарцы играют очень остро. (39')
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Дадонов совершил блестящий перехват на границе зоны Швейцарии и пытался направить шайбу в ворота Берры. Но тот выстоял. (38')
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Последние минуты второго периода. Стало больше остановок, но говорить, что это на пользу российской команде, не приходится. Преимущество в одну шайбу слишком шаткое. (37')
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В последнюю минуту игра немного успокоилась, но её моментально оживил Корви. Троих россиян прошёл швейцарский форвард и опасно бросил по воротам Кошечкина. Василий на месте. (37')
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Снова активно действует первое звено российской сборной. Дацюк оказался на пятачке, но после его броска шайба попала в защитника. (36')
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