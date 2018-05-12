Пятое поражение белорусов, 13 шайб американцев и опасное большинство датчан: итоги 8-го дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился восьмой игровой день. Сборная Белоруссии в матче с Чехией потерпела пятое поражение подряд. США забросили Южной Корее 13 шайб, что стало рекордом нынешнего турнира. Датчане практически гарантировали себе участие в плей-офф после победы над Норвегией. Франция обыграла Австрию и также нацелилась на четвертьфинал.

Прорыв дня

Сборная Дании продолжает радовать зрителей на домашнем чемпионате мира. Одержав сенсационную победу над Финляндией, хозяева турнира не пожалели ещё одну скандинавскую команду — Норвегию. Датчане уже могут принимать поздравления в связи с третьим в их истории выходом в плей-офф мирового первенства — этот вопрос можно решать практически решённым.

Норвежцы были сами виноваты в том, что позволили сборной с противоположного берега Северного моря выиграть встречу. Подопечные Петтера Торесена не стеснялись удаляться, и каждый второй раз это приводило к голам в ворота Хенрика Хёукеланда. В спецбригаде большинства особенно хорошо смотрелся Никлас Йенсен — форвард «Йокерита» отличился в конце первого периода, за который норвежцы нанесли всего два броска, и в начале второго. В третий раз соперника за недисциплинированность наказал Фредерик Сторм.

К концу матча норвежцы наладили игру в нападении и стали перебрасывать датчан, но завершение атак им никак не давалось. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев чемпионата мира. Если бы не присутствие Южной Кореи в группе B, Норвегия рисковала бы опуститься в менее престижный дивизион, откуда она вышла 13 лет назад. К счастью для скандинавов, в этот раз понижение в классе им грозить точно не будет.

Интрига дня

Матч сборных Франции и Австрии превратился в нервотрёпку для белорусов, которые свою пятничную игру против Чехии проводили чуть позже. Успех австрийцев практически лишал подопечных Сергея Пушкова шанса избежать вылета — разрыв между двумя командами увеличился бы до четырёх очков, и сократить его было бы крайне сложно даже в случае победы в очной встрече.

Поэтому когда Австрия открыла счёт уже на четвёртой минуте, белорусские игроки наверняка схватились за головы. Однако вскоре у них отлегло от сердца — всё-таки сборную Франции сбрасывать со счетов нельзя. Пока у неё остаются шансы бороться за плей-офф, они будут ими пользоваться. Ровно в середине первого периода Дамьен Флёри сравнял показатели, а спустя три минуты Саша Трей реализовал большинство.

Хотя австрийцы в итоге нанесли на шесть бросков больше, чем французы, о победе они больше не помышляли. Подопечные Дэйва Хендерсона наращивали преимущество от периода к периоду. В этом команде помогал яркий дебютант мировых первенств — 18-летний форвард Александр Тексье. Он стал автором трёх последних пасов, после которых Трей оформил дубль, а Тедди Да Коста забросил шайбу в равных составах. В итоге Франция выиграла со счётом 5:2 и сравнялась по очкам с Чехией и отстала всего на один балл от Словакии. Правда, те ещё не провели свои пятые матчи в Дании.

Унижение дня

Корейская сборная надолго запомнится болельщикам тем, что в её матчах всегда можно было полюбоваться голами. Правда, пропускала команда всегда сама, а не принуждала к этому других. Очередное поражение с разгромным счётом Южная Корея потерпела от США.

Впрочем, начинался матч довольно нетипично для других игр корейцев. Они открыли счёт на шестой минуте, причём канадские легионеры не приложили к этому руку — Чин Хи Ан сам реализовал большинство. Американцам не понадобилось много времени, чтобы отыграться, а выйти вперёд удалось благодаря трём подряд удалениям у Южной Кореи. Два двойных численных перевеса реализовали Патрик Кейн и защитник Чарли Макэвой, только что прибывший из Бостона. Игроку «Брюинз» так понравилось забрасывать, что в первом периоде он успел оформить дубль.

Также по теме «Сделаем правильные выводы»: что говорили после поражения сборной России от Чехии на ЧМ по хоккею в Дании Игрокам отечественной сборной необходимо учесть ошибки после поражения от Чехии на чемпионате мира в Дании. Об этом после матча заявил...

Дуплетом стреляли и другие американские хоккеисты — Кейн забросил во второй раз с подачи всё того же Макэвоя, а Кэм Аткинсон записал на свой счёт обе шайбы после передач Кейна. Ближе к концу матча дубль оформил и Дерек Райан. Счётчик голов американской сборной остановился на отметке 13 — столько на чемпионатах мира никто не забрасывал уже очень давно. США продолжают возглавлять группу B с пятью победами из пяти, а южнокорейцы с нулём очков готовятся к антирекорду турнира.

Провал дня

Положение белорусской команды настолько безнадёжное, что с её стороны звучали призывы отказаться от встречи с Чехией, чтобы лучше подготовиться к матчу с Австрией, от которого будет реально зависеть, останется ли бывшая советская республика в элите мирового хоккея или нет. Конечно же, идея с техническим поражением была только шуткой, но не лишённой здравого смысла. Обыграть Чехию у белорусов не было никакого шанса.

В первом же периоде в ворота Виталия Труса влетели три безответные шайбы. Голевая аура Давида Крейчи и Давида Пастрняка, с которой накануне не справились россияне, заразила и защитника Либора Шулака. Его бросок от синей линии помог чехам реализовать большинство. Далее первое звено чешской сборной всё-таки позволило другим членам команды пополнить личную статистику — Роман Горак красиво забросил с пятачка, несмотря на опеку со стороны трёх игроков, а Михал Ржепик провёл быструю фланговую атаку.

На этом чехи остановились и больше не беспокоили Труса. Игра закончилась со счётом 3:0 — белорусы за весь матч не забросили ни одной шайбы. Свой следующий матч они проведут против Австрии, и в нём будет фактически разыграна путёвка на чемпионат мира 2019 года, если только австрийцы не обыграют сенсационно чехов в своём последнем матче группового этапа.