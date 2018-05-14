Как минимум вторые в группе: сборная России одержала пятую победу на ЧМ по хоккею

В предпоследнем матче группового раунда чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команду Словакии со счётом 4:0. Победу, которая обеспечила дружине Ильи Воробьёва минимум второе место на предварительном этапе, омрачила травма нападающего Максима Мамина, ставшего автором первой шайбы. О главных моментах игры — в репортаже RT.

Досрочно пробившись в четвертьфинал чемпионата мира, российские хоккеисты тем не менее ещё не выполнили все свои задачи в групповом раунде датского турнира. Важнейшую для определения номера посева в плей-офф встречу подопечные Ильи Воробьёва сыграют во вторник против команды Швеции, но своеобразным финалом пула А она становилась только в том случае, если отечественная дружина обыгрывала Словакию. Желательно в основное время, ведь в случае возможного равенства очков чехи обходили бы Павла Дацюка со товарищи в таблице по результату очного противостояния.

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И конечно, сборной России хотелось взять у словаков реванш за сенсационное поражение в стартовом матче Олимпиады-2018 — даром что в команде эту тему обходили стороной, отмечая, что в сравнении с Пхёнчханом составы соперников претерпели серьёзные изменения, а дружина Крэйга Рэмзи и вовсе обновилась чуть ли не наполовину.

Главный антигерой февральского матча тем не менее на лёд так и не вышел — последний рубеж Воробьёв доверил не Василию Кошечкину, а Игорю Шестёркину. Вполне закономерно: встреча со Словакией была для номинально второго голкипера российской команды последним шансом показать себя во всей красе. Ведь значимость поединка со шведами переоценить просто-напросто невозможно, а сразу же после него стартует плей-офф, не располагающий к кадровым экспериментам. Тренерский штаб банально решил поберечь силы 35-летнего ветерана, которые ещё наверняка понадобятся в Копенгагене.

Впрочем, в первой половине встречи работы у Шестёркина не было вообще — настолько велико было игровое преимущество сборной России, и даже шокирующее соотношение бросков в стартовом периоде (17—2 в пользу подопечных Воробьёва) его в полной мере не отражает. Удивительно даже, как визави Игоря Мареку Чильяку удалось продержаться более 11 минут. Словацкий голкипер, на клубном уровне выступающий в чемпионате Чехии, проделывал колоссальный объём работы, подчищая огрехи полевых исполнителей, а в одном из эпизодов ему откровенно повезло: шайба после броска Павла Дацюка лишь чудом не пересекла линию ворот, угодив в перекладину.

ICYMI: @Russiahockey's two first period goals were enough to carry them to a win over Slovakia today in #Copenhagen.



Check out how it all went down 👇 pic.twitter.com/xKvCQuMYD5 — IIHF (@IIHFHockey) 14 мая 2018 г.

В результате тотальное доминирование российских хоккеистов воплотилось после того, как противник впервые в матче отбился в меньшинстве — и, судя по всему, затратил на это больше энергии, нежели мог себе позволить. Когда Максим Мамин открывал счёт, на пятаке был лишь один игрок сборной Словакии (и тот никакого влияния на развитие событий уже не оказывал), а Чильяк не успел восстановить позицию после нейтрализации угрозы со стороны Никиты Сошникова. Голкиперу оставалось лишь наблюдать за тем, как форвард из системы «Флорида Пантерз», предварительно объехав ворота, поражает пустой угол и забрасывает свою третью шайбу на дебютном ЧМ.

Вскоре словаков огорчило и звено Дацюка — впервые на ЧМ в Дании отличился Никита Гусев, со швейцарцами записавший себе в актив две результативные передачи. А ещё до первого перерыва сборной России выпала прекрасная возможность окончательно убить интригу: словаки Томаш Юрко и Михал Чайковски поочерёдно были оштрафованы за игру высоко поднятой клюшкой, и подопечным Воробьёва предстояло отыграть полторы минуты в формате «пять на три».

Впрочем, забросить шайбу в двойном численном большинстве отечественной дружине не удалось — а затем словаки, как ни странно, выравняли ход встречи. Как и в олимпийском Пхёнчхане, парни Рэмзи не отказывались от жёсткой силовой борьбы и дожидались ошибок со стороны российских хоккеистов, чтобы воспользоваться ими и пытаться сократить отставание в счёте. Номинальные хозяева не были безукоризненны и дважды оставались в меньшинстве, но разгуляться сопернику так и не позволили. Не подводил и Шестёркин, совершивший в общей сложности 23 спасения и отыгравший свой второй сухой матч на ЧМ.

Оформить разгром россиянам удалось только тогда, когда Рэмзи пошёл ва-банк и сменил Чильяка на шестого полевого хоккеиста. Пустые ворота сборной Словакии поочерёдно поразили Максим Шалунов и Илья Михеев, предельно усложнившие идущим пятыми в таблице группы А словакам задачу по выходу в плей-офф.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) 14 Май 2018 в 9:33 PDT

Отечественная дружина благодаря этой победе уже точно не опустится ниже второго места в своём пуле — и, следовательно, сыграет четвертьфинальный матч в Копенгагене, избежав энергозатратного переезда в Хернинг. Другое дело, что положительный результат обошёлся сборной слишком дорого: в третьем периоде автор победной шайбы Мамин ударился плечом о борт и был вынужден отправиться в раздевалку с подозрением на серьёзную травму.

То есть к противостоянию со шведами Воробьёву вновь придётся перекраивать многострадальное третье звено, видоизменяющееся едва ли не в каждом следующем матче. Но это не должно стать серьёзной проблемой, по крайней мере пока ударные сочетания российской команды стабильно набирают очки.