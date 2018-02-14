Холодный душ для фаворита: почему сборная Россия проиграла Словакии в стартовом матче Олимпиады

Дебютный поединок хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане обернулся разочарованием для поклонников команды Олега Знарка. Как российская дружина упустила преимущество в две шайбы и позволила словакам сотворить громкую сенсацию — в материале RT.

Каждый болельщик, следивший за ходом подготовки российской сборной к главному старту четырёхлетнего цикла, прекрасно отдавал себе отчёт в том, что статус главного претендента на золотые медали, которым команду Олега Знарка наделили эксперты (особенно, иностранные) — не более чем условность. Да, крепкий в целом состав и блеск звёзд Павла Дацюка с Ильёй Ковальчуком, не потускневший с момента возвращения великолепных форвардов на родину, вынуждают соперников относиться к отечественной дружине с уважением и даже опасением. Но непосредственно по игре в контрольных поединках она ничем не отличалась от других соискателей олимпийских наград, собранных едва ли не с нуля из-за отказа руководства НХЛ отпускать игроков в Пхёнчхан.

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Продемонстрировать реальные возможности российского коллектива могли только официальные матчи — а потому первый из них, против Словакии, ожидался с огромным нетерпением. Ведь если в «товарняках» с Белоруссией и Кореей тренерский штаб ещё мог позволить себе экспериментировать без оглядки на результат и беречь стержневых исполнителей во избежание ненужных травм, на Играх на первый план выходит именно счёт на табло.

Грубо говоря, победа в стартовой встрече Олимпиады должна была скрасить впечатление от невыразительной игры и подарить любителям хоккея надежду на грандиозные свершения в будущем. Но она уплыла к словакам — и теперь обоснованные сомнения в безоблачных перспективах российской команды возникают не только у скептиков.

Фактически по плану Знарка прошла только половина первого периода: на корейский лёд вышла сверхмотивированная и заряженная на борьбу команда, которой удалось забросить две шайбы за неполные пять минут.

Они получились почти идентичными — родились из наброса на пятак в расчёте на успешное подставление клюшки от кого-то из нападающих, — с той лишь разницей, что Кирилл Капризов изменил траекторию полёта игрового снаряда, а Николай Прохоркин только дезориентировал всех, кто его окружал, включая и словацкого голкипера Бранислава Конрада. Но и этого оказалось достаточно.

Впрочем, исход встречи предопределил не яркий старт отечественных хоккеистов, а реакция на него на скамейках обеих команд. Россияне выдали ещё несколько весьма активных минут, да только наступали скорее по инерции, нежели от стремления во что бы то ни стало добить оппонента в дебюте окончательно и бесповоротно, после чего уверовали в своё превосходство и окончательно успокоились.

Словаки, в свою очередь, уверенно выдержали удар. Их наставник Крэйг Рэмзи, имеющий колоссальный опыт работы в том числе и в НХЛ, воздержался от панических решений вроде напрашивавшейся замены Конрада и отказался брать свой единственный тайм-аут, приберегая его на гипотетическую концовку.

Более того, североамериканский специалист в мгновение ока перестрол команду — причём так, что ей удалось перехватить инициативу. С одной стороны, две шайбы, пропущенные Василием Кошечкиным уже к первому перерыву, можно списать на неудачные действия игроков обороны и ошибки самого голкипера, оказавшегося не готовым к не самым сложным броскам Петера Олвецки и Мартина Бакоша в стремительных контратаках.

Вместе с тем, словаки действительно пришли в себя и заиграли гораздо жёстче. Для начала они стали куда эффективнее зачищать пространство у собственных ворот, а когда задача-минимум была выполнена, принялись атаковать россиян в тело на каждом участке льда. Что последним, само собой, не очень-то и понравилось.

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Вторая двадцатиминутка, завершившаяся безголевой ничьей, оставила не менее противоречивые впечатления. До определённого момента отечественным хоккеистам удавалось проводить затяжные позиционные атаки, некоторые из которых казались весьма перспективными. Чтобы огорчить Конрада в третий раз порой не хватало самой малости — то точного последнего паса, то прицельного броска из выгоднейшей позиции.

При этом команда постепенно стала подсаживаться физически, что играло на руку быстроногим словакам. Это привело к последовательным удалениям Александра Барабанова и Сергея Калинина, но отечественная сборная выстояла и в формате «пять на четыре», и в куда более неприятной расстановке «четыре на три». Во многом благодаря Вячеславу Войнову — абсолютно лучшему игроку поединка, проделавшему колоссальный объём работы в своей зоне и здорово подключавшемуся к атакам.

Увы, это были только цветочки. Реальные проблемы стали возникать в заключительном периоде, когда к далёким от оптимальных кондициям прибавилось просто-таки непозволительное количество технического брака.

Уйма пробросов, два последовательных удаления за выброс шайбы за пределы площадки — за такое Словакия обязана была наказывать российских хоккеистов. И наказала: Петер Черешняк завершил классный розыгрыш лишнего сильнейшим броском в ближний угол. Что характерно, на скамейке для оштрафованных в этот момент находился Иван Телегин, важнейший игрок спецбригады меньшинства.

Времени, чтобы избежать конфуза и хотя бы спастись в основное время у парней Знарка оставалось предостаточно — более 11 минут. Но ничего стоящего за весь этот отрезок россияне не показали даже с учётом того, что соперник успел удалиться дважды. Словацкие защитники усвоили урок стартовых минут, играя собранно и самоотверженно, а реализовывать численное преимущество в статических по своей сути ситуациях очень непросто хоть с Ковальчуком, хоть с Мозякиным.

Отсюда и нулевой показатель эффективности игры в большинстве (в который раз!), и шокирующие пять бросков в створ ворот Конрада в третьем периоде. В котором, повторимся, главному фавориту Пхёнчхана необходимо было отыгрывать отставание в счёте.

Начался для нашей команды матч против сборной Словакии хорошо. Сначала забил Владислав Гавриков, а следом шайбу в ворота Словакии отправил Кирилл Капризов. После этого словаки забили трижды. Итоговый счет — 2:3 не в нашу пользу. Подробнее об этой игре: https://t.co/w88dy1VQYbpic.twitter.com/R96McX8c22 — Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.

Что это было — несчастный случай или демонстрация истинного уровня российской сборной на этой Олимпиаде, — покажет поединок дружины Знарка со Словенией, запланированный на пятницу, 16 февраля. В параллельной встрече балканцы, которых никто почему-то не воспринимает всерьёз уже вторые Игры подряд, нанесли сенсационное поражение команде США, и теперь вместе со словаками возглавляют турнирную таблицу группы В. Россия по итогам стартового игрового дня идёт последней, не набрав, в отличие от американцев, утешительный балл за неудачу в овертайме.