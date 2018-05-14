Вратарь сборной России по хоккею Шестёркин рассказал, как ему удалось сделать «сухарь» в матче ЧМ со Словакией

Голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, как ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.

«В первом периоде было тяжело из-за того, что не было бросков. Во втором они появились, поймал тонус, довели дело до победы. Блокировали много бросков, показали хорошую командную игру. На сухую серию даже не обращаю внимания», — цитирует Шестёркина Sport24.

Он также признался, что хорошо общается с основным вратарём сборной России Василием Кошечкиным и удивляется его спокойствию.

Ранее сборная России одержала победу над национальной командой Словакии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.