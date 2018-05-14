Вратарь сборной России по хоккею Шестёркин рассказал, как ему удалось сделать «сухарь» в матче ЧМ со Словакией

Короткая ссылка
Голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, как ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.

«В первом периоде было тяжело из-за того, что не было бросков. Во втором они появились, поймал тонус, довели дело до победы. Блокировали много бросков, показали хорошую командную игру. На сухую серию даже не обращаю внимания», — цитирует Шестёркина Sport24.

Он также признался, что хорошо общается с основным вратарём сборной России Василием Кошечкиным и удивляется его спокойствию.

Ранее сборная России одержала победу над национальной командой Словакии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных