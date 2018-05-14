Сборная России по хоккею победила Словакию в матче ЧМ-2018
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Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе сборной России отличились Максим Мамин (12-я минута), Никита Гусев (17-я), Максим Шалунов (59-я) и Илья Михеев (60-я минута).
Российский вратарь Игорь Шестёркин сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 23 броска.
Перед заключительным туром группового этапа сборная России занимает второе место с 16 очками, команда Словакии расположилась на пятой строчке с восемью баллами.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов и защитник команды Динар Хафизуллин пропустят матч чемпионата мира 2018 года со Словакией.