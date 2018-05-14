Андронов и Хафизуллин пропустят матч ЧМ-2018 по хоккею со Словакией
Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов и защитник команды Динар Хафизуллин пропустят матч чемпионата мира 2018 года со Словакией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной Алексея Жамнова.
«Хафизуллин и Андронов не сыграют со словаками из-за повреждений нижней части тела», — заявил специалист.
Матч между командами пройдёт 14 мая и начнётся в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что Шестёркин сыграет в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ со Словакией.
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