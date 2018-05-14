Шестёркин сыграет в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ со Словакией

Игорь Шестёркин будет защищать ворота сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с национальной командой Словакии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего тренера россиян Алексея Жамнова.

«Основным вратарём в матче будет Шестёркин», — сказал он.

Встреча между командами пройдёт 14 мая и начнётся в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что победа Швеции над Швейцарией гарантировала российским хоккеистам участие в плей-офф ЧМ.