Шестёркин сыграет в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ со Словакией
Игорь Шестёркин будет защищать ворота сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с национальной командой Словакии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего тренера россиян Алексея Жамнова.
«Основным вратарём в матче будет Шестёркин», — сказал он.
Встреча между командами пройдёт 14 мая и начнётся в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что победа Швеции над Швейцарией гарантировала российским хоккеистам участие в плей-офф ЧМ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен