Шестёркин сыграет в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ со Словакией

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Игорь Шестёркин будет защищать ворота сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с национальной командой Словакии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего тренера россиян Алексея Жамнова.

«Основным вратарём в матче будет Шестёркин», — сказал он.

Встреча между командами пройдёт 14 мая и начнётся в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что победа Швеции над Швейцарией гарантировала российским хоккеистам участие в плей-офф ЧМ.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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