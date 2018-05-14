Победа Швеции над Швейцарией гарантировала российским хоккеистам участие в плей-офф ЧМ

Победа сборной Швеции над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе гарантировала российским хоккеистам участие в плей-офф турнира.

Независимо от результатов матчей с командами Словакии и Швеции, подопечные Ильи Воробьёва уже не опустятся ниже четвёртой строчки турнирной таблицы группы А и сыграют в четвертьфинале ЧМ.

Вместе с тем сборная России сохраняет шансы на победу в группе и первый номер посева в плей-офф. Для этого отечественным хоккеистам необходимо выиграть два оставшихся матча, один из которых обязательно в основное время.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию.