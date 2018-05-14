Досрочный выход России в плей-офф и сенсационное поражение Финляндии: итоги 10-го дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился 10-й игровой день. Сборная Швеция переиграла Швейцарию и помогла России досрочно оформить выход в плей-офф турнира. Сборная США разгромила Норвегию, Чехия — Францию, а Финляндия сенсационно уступила Германии. Главные события очередного дня турнира — в материале RT.

Разгром дня

В одном из двух стартовых матчей дня сборная США играла с командой Норвегии. Звёздно-полосатые одержали пять побед и уже заработали статус одного из главных фаворитов турнира. Главной задачей скандинавов на данный момент остаётся сохранение прописки в элитной группе. Коллектив Петтера Торесена ещё не обезопасил себя от вылета, а главным для него станет встреча с прямыми конкурентами — Южной Кореей.

Уже на первых секундах подопечные Джеффа Блэшилла показали, что не намерены откладывать дело в долгий ящик. В первые 15 минут они трижды поразили ворота Ларса Хёугена, причём две первые шайбы были заброшены в численном большинстве. Их автором стал Патрик Кейн, который является главным бомбардиром своей сборной на нынешнем чемпионате мира. В последствии он выступил в роли ассистента в эпизоде с голом Кэма Аткинсона и набрал своё 15 (5 + 10) очко на турнире.

Американцы не собирались снижать обороты и во втором периоде ещё четырежды послали снаряд в сетку ворот соперника. По разу отличились Дилан Ларкин, Алек Мартинес, Андерс Ли и Аткинсон, который сравнялся с Кейном по голам на ЧМ. Подопечные Торресена ответили лишь точным выстрелом в исполнении Кристиана Форсберга.

В дебюте третьей двадцатиминутки сборная США забросила свою восьмую шайбу, причём гол получился курьёзным. Ник Бонино пробил выше ворот, но попал в закреплённую на них бутылку с водой. Снаряд срикошетил к Колину Уайту, который и переправил его в сетку. После этого американцы успокоились и позволили своим соперникам выровнять игру. Подопечные Торресена этим незамедлительно воспользовались и организовали сразу два гола. Отличились братья Кен-Андре и Матис Олимб. Но заключительное слово всё равно осталось за звёздно-полосатыми. Итоговый счёт встречи установил защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Нил Пайонк.

Подопечные Блэшилла набрали своё 16-е очко и укрепились в качестве лидера группы B и не опустятся ниже второго места. В заключительном туре группового этапа они разыграют первую строчку в противостоянии с финнами.

Скорострельность дня

После получения серьёзного усиления из НХЛ, сборная Чехии продолжает уверенной поступью двигаться к плей-офф. На этот раз подопечные Йозефа Яндача прошлись по национальной команде Франции. Трёхцветные до нынешнего матча имели в своём активе шесть очков и сохраняли шансы на выход из группы, но разгромное поражение может серьёзно надломить их психологически.

Как и в матче между США и Норвегией, исход поединка был решён уже в первом периоде. Менее восьми минут потребовалось Давиду Пастрняку, чтобы оформить дубль. Сначала он неотразимо бросил в верхний угол ворот Ронана Кеменера, а в эпизоде со вторым голом ошибку допустил французский голкипер. Шайба предательски отскочила от его плеча и оказалась в сетке. Но окончательно деморализовала французов третья шайба. Подопечные Дэйва Хендерсона совершили потерю при проведении смены, в результате чего Дмитрий Яшкин оказался один на один с вратарём. Поразить ворота ему труда не составило.

Во второй 20-минутке французы стали играть необоснованно грубо, что незамедлительно привело сначала к удалениям, а после и к пропущенным шайбам. Всего за матч они заработали 22 минуты штрафа против четырёх у соперников. Главным героем периода стал Роман Горак. Сначала он поучаствовал в реализации большинства, а спустя шесть минут сыграл на добивании после броска Филипа Хитила.

После этого команда Франции больше не помышляла об удачном завершении встречи, а за 10 минут до конца основного времени чехи довели счёт до теннисного. После блестящего сольного прохода отличился Мартин Нечас.

Чехи набрали своё 12-е очко и вплотную подобрались к россиянам, которые занимают второе место в группе A. Правда у подопечных Ильи Воробьёва остаётся матч в запасе. Французы же поборются за выход в плей-офф со Швейцарией. Для продолжения выступления на турнире им необходима исключительно победа над прямыми конкурентами.

Сражение дня

Одним из самых интригующих матчей дня стало противостояние сборных Швеции и Швейцарии. После напряжённого поединка с россиянами, подопечные Патрика Фишера были намерены попортить нервы действующим лидерам группы A. В них также вселяло уверенность прибытие из НХЛ долгожданного подкрепления в лице Романа Йоси и Патрика Фиалы. «Тре крунур» же не собирались прерывать свою победную серию, которая на данный момент насчитывала пять матчей.

Как и в двух предыдущих встречах дня, одной из команд удался мощный рывок на старте. С первых минут на льду началась бескомпромиссная борьба, которая зачастую выходила за рамки правил. Швейцарцы дважды слишком грубо действовали против своих оппонентов, за что поплатились. Коллектив Рикарда Грёнборга уверенно реализовал численные преимущества и обеспечил себе комфортное преимущество. Сначала точным броском отметился Джон Клингберг, а после отличился Патрик Хёрнквист. Для форварда «Питтсбург Пингвинз» этот матч стал первым на нынешнем первенстве планеты в Дании.

Одним из ассистентов в эпизоде с голом Хёрнквиста стал будущий герой встречи Микаэль Баклунд. В последствии форвард «Калгари Флэймз» записал на свой счёт ещё две результативные передачи и одну заброшенную шайбу. В самом дебюте второго периода он точным броском направил шайбу в нижний угол ворот Леонардо Дженони, сменившего первого номера команды Рето Берру.

Но эти неудачи не сломили швейцарцев. Они продолжили упорно сражаться, и их старания дали результат. В концовке второго отрезка матча Рамон Унтерзандер дальним броском поразил ворота Андерса Нильссона и сократил разницу в счёте. Причём для защитника эта шайба стала второй за две последних встречи. Днём ранее он в схожей манере огорчил Василия Кошечкина. А уже на старте третьего периода подопечные Фишера вплотную подобрались к своим соперникам. Проводивший свой дебют на турнире Фиала адресовал шайбу на Рафаэля Диаса, который легко переиграл шведского голкипера.

Шведы быстро почувствовали надвигающуюся опасность и приняли решительные меры. Сначала Адам Ларссон удвоил преимущество «Тре Крунур», а после Магнус Пяяйарви забросил пятую шайбу. Швейцарцев хватило лишь на третий гол в исполнении Дина Кукана.

Швеция одержала свою шестую победу подряд и ещё больше укрепила свои лидирующие позиции в группе. Как и США, подопечные Грёнборга уже точно не опустятся ниже второго места, а обойти их может лишь национальная команда России. Для этого подопечным Воробьёва необходимо сначала обыгрывать Словакию, а после и саму скандинавскую сборную.

Кроме того, российская команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира. После неудачи швейцарцев, они точно не опустятся ниже четвёртого места в турнирной таблице группы А.

Швейцария же в очередной раз показала, что матчи с ними станут серьёзным испытанием для любого оппонента. На данный момент они занимают дарующее путёвку в плей-офф четвёртое место, а в заключительном туре встретятся с Францией.

Сенсация дня

Главный сюрприз 10-го дня чемпионата мира в Дании преподнесли немцы. Серебряные призёры Олимпиады в Пхёнчхане практически потеряли шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф, но были не намерены сдаваться в противостоянии с сильной финской сборной. Не смутил их и вчерашний результат их соперников — днём ранее подопечные Лаури Марьямяки разгромили Канаду со счётом 5:1.

Дебют встречи остался за записным фаворитом. Чуть больше двух минут потребовалось Эли Толванену, чтобы открыть счёт в матче и забросить свою вторую шайбу на турнире. Но немцам сначала удалось справиться с атакующим порывом соперников, а после начать демонстрировать свой атакующий потенциал.

Во второй 20-минутке подопечные Марко Штурма дважды огорчили Вилле Хуссо. Сначала эффектным броском с разворота отметился Фредерик Тиффельс, а после отличился Бьёрн Крупп. Немецкий защитник получил шайбу на границе синей линии и направил снаряд точно в сетку.

Для победы в основное время немцам не хватило чуть более двух минут. Автор первой шайбы команды Тиффельс позволил себе ненужное удаление, которое моментально было преобразовано в заброшенную шайбу. Шестым голом на турнире отметился Себастьян Ахо. Форвард «Каролины» обошёл Кирилла Капризова и вышел на чистое первое в списке снайперов чемпионата.

Но в дополнительное время удача оказалась на стороне немцев. При игре три на три они воспользовались ошибкой соперника и провели молниеносную контратаку. Доминик Кагун вырвался один на один с Хуссо, но не пожадничал и сделал передачу на Маркуса Айзеншмида. Тому оствалось лишь направить шайбу в неприкрытый угол ворот.

Немцы переиграли финнов и сделали ситуацию в группе B максимально запутанной. Теперь на счету дружины Штурма семь очков и при фантастическом раскладе они могут обойти Канаду и попасть в плей-офф. Правда, для этого «кленовым листьям» нужно потерпеть поражения в двух оставшихся встречах. Суоми же не смогли подобраться к американцам и теперь лишь на два балла опережают хозяев турнира — датчан.