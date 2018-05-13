Тяжёлая победа России, разгром Канады и вылет Белоруссии из элитной группы: итоги 9-го дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился девятый игровой день. Сборная России испытала серьёзные трудности в матче против команды Швейцарии. Канада пропустили пять шайб от Финляндии, а Швеция лишь в овертайме сломила сопротивление Словакии. Латвия и Дания уверенно переиграли Германию и Южную Корею, а Белоруссия разгромно уступила Австрии и покинула элитную группу. Главные моменты очередного дня турнира — в материале RT.

Сражение дня

Свой пятый матч на турнире сборная России проводила против национальной команды Швейцарии. Эта встреча заранее не обещала стать для действующих олимпийских чемпионов лёгкой прогулкой. Коллектив Патрика Фишера уже успел обыграть Словакию и попортить нервы Чехии, уступив ей только в серии буллитов.

Однако в пользу подопечных Ильи Воробьёва говорила успешная история выступления против своих будущих оппонентов. В предыдущих 15 встречах на первенствах планеты россияне побеждали 11 раз, ещё по два раза сыграли вничью и уступили. Причём в последних семи матчах сборная России неизменно праздновала успех.

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После обидного поражения от чехов, российские хоккеисты должны были выйти на следующий матч сверхмотивированными. Кроме того, перед игрой со швейцарцами они получили серьёзное усиление. Форвард СКА Никита Гусев окончательно восстановился после болезни и был готов дебютировать на первенстве мира. Он и стал одним из главных действующих лиц стартовых минут встречи. Вместе с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым он вновь сформировал звено, которое стало символом российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане, и имел пару отличных возможностей отличиться. Однако оба раза после его бросков шайба попадала в штангу. На этом опасные моменты у ворот Рето Берры практически закончились. Швейцарцы выровняли игру и не позволили коллективу Воробьёва отметиться голами в первые 20 минут.

Вплоть до 22 минуты подопечные Фишера очень стройно играли в обороне и сохраняли свои ворота в неприкосновенности, но своё слово сказал лучший снайпер Олимпиады. Звено Дацюка разыграло очередную блестящую комбинацию, в результате которой Капризов оказался неприкрытым на пятачке. Форвард ЦСКА в касание поразил ворота соперника.

В последующие пять с половиной минут команды по разу огорчили вратарей соперников. Сначала равенство в счёте восстановил Рамон Унтерзандер, поучаствовавший в реализации большинства, а после отличился Евгений Дадонов. Артём Анисимов совершил прорыв в зону соперника и сделал потрясающую передачу на нападающего «Флорида Пантерз», а тот в одно касание переиграл Берру. За три секунды до конца периода россияне укрепили своё преимущество. За два удаления швейцарцев наказал Никита Нестеров, а результативными передачами снова отметились Дацюк и Гусев.

Заключительный период получился сверхнапряжённым. Швейцарские хоккеисты не думали сдаваться и устроили настоящую осаду ворот Кошечкина, которая дала свои плоды за восемь минут до финальной сирены. Алексей Береглазов допустил грубую ошибку при выходе из зоны, которой отлично воспользовался Свен Андригетто. Михаил Григоренко восстановил разницу в две шайбы, но затем россияне получили необязательно удаление за нарушение численного состава. Усилиями Гаэтана Хааса подопечные Фишера сократили разницу в счёте, но сборная России смогла отстоять минимальную победу.

Этот успех помог россиянам набрать своё 13-е очко на турнире и приблизиться к шведам, а швейцарцы сохранили за собой четвёртую строчку.

Сенсация дня

Главной неожиданностью дня стало разгромное поражение сборной Канады. Безусловно, команда Финляндии не является проходным соперником, но пять пропущенных шайб являются недопустимым результатом для одного из главных претендентов на победу в чемпионате мира.

В середине первого периода точными бросками обменялись Микко Рантанен и Жан-Габриэль Пажо. Причём гол финна получился курьёзным. Форвард «Колорадо Эвеланш» сделал передачу вдоль ворот на партнёра, но на её пути оказалась клюшка Брэйдена Шенна. Неловким движением канадский нападающий направил шайбу точно между ног своему голкиперу Кёртису Макэлинни.

После этого на льду доминировала одна команда. За последующие шесть минут подопечные Лаури Марьямяки два раза подряд наказали своего соперника за грубость, реализовав численное большинство. Сначала голом отметился Янне Песонен, а после дубль оформил Рантанен.

Второй период прошёл без голов, а в третьем финны выдали впечатляющий 70-секундный отрезок, в течение которого дважды зажгли красный свет за воротами канадцев. Сначала Эли Толванен воспользовался грубейшей ошибкой Дарси Кемпера, который сменил в воротах Макэлинни. А финальную точку в матче поставил Теуво Терявяйнен. В роли ассистента выступил лучший бомбардир турнира Себастьян Ахо, в активе которого стало 13 (5 + 8) очков.

Этот успех позволил финнам набрать 12 очко и вплотную приблизиться к лидерам группы B — американцам. Канадцы же теперь занимают лишь четвёртую строчку.

Неуступчивость дня

Непредвиденные проблемы испытали лидеры группы A. Шведская сборная, которая одержала победы в четырёх предыдущих встречах, лишь в овертайме сломила сопротивление неуступчивой Словакии. Причём по ходу встречи подопечные Рикарда Грёнборга позволили своим оппонентам отыграть отставание в две шайбы.

Первыми в матче отличились именно словаки. Подопечные Крэйга Рэмзи создали траффик у ворот Магнуса Хелльберга, который помешал голкиперу увидеть момент броска. Марио Грман сделал наброс, а Томаш Юрчо удачно подставил клюшку. Однако в последующие девять минут шведы сначала восстановили статус-кво, а после и вышли вперёд. Голами поочерёдно отмелись Деннис Эверберг, Густав Нюквист и Якоб де ла Роуз. Причём последний отличился после блестяще разыгранной трёхходовки с участием Адриана Кемпе и Микаэля Викстранда.

Но этот быстрый успех сыграл с подопечными Грёнборга злую шутку. Скандинавы серьёзно расслабились, что в итоге стоило им победы в основное время. Всё началось обидного гола в большинстве. Адам Ларссон грубо ошибся при входе в зону соперника, что позволило Мареку Дялога выйти один на один с Хелльбергом. Форвард «Куньлунь Ред Стар» своим шансов воспользовался на 100%. А десять минут спустя равенство в счёте восстановил Ладислав Надь.

Однако Дялоге было суждено стать одним из главных антигероев данной встречи. В дополнительной пятиминутке он заработал ненужное удаление, которым умело воспользовалась шведская дружина. Свою четвёртую шайбу на турнире забросил Мика Зибанежад, а ассистировали ему ещё двое хоккеистов из НХЛ — Джон Клингберг и лучший бомбардир команды Рикард Ракелль. Это позволило нападающему «Анахайм Дакс» набрать своё 11 (5 + 6) очко на первенстве планеты.

В итоге сборная Швеции набрала 14 очков после пяти встреч и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Скандинавы уже по праву считаются одними из главных фаворитов турнира, но совсем скоро получат серьёзное усиление. Свой приезд в Данию уже подтвердили трое финалистов Кубка Стэнли 2017 года — игроки «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм, Филип Форсберг и Виктор Арвидссон, а также двукратный обладатель трофея — форвард «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист.

Характер дня

Свою борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира продолжает сборная Латвии. В пятом туре подопечные Боба Хартли, которые уже успели переиграть Норвегию и Южную Корею, встречались с командой Германии. В отличие от своих соперников серебряные призёры Олимпиады в Пхёнчхане смогли отметиться лишь одной победой, а их жертвами стали всё те же хозяева Игр-2018.

Для обоих коллективов этот матч носил принципиальный характер. В случае поражения, они серьёзно осложняли себе продолжение борьбы за путёвку в плей-офф соревнований. Поэтому на протяжении почти двух периодов хоккеисты действовали с акцентом на оборону, а первая шайба была заброшена лишь за 3 минуты до ухода на перерыв. Родриго Аболс и Рудольф Балцерс убежали в контратаку и двумя передачами поставили на колени всю оборону и голкипера бундесманшафт. Точным броском по уже пустым воротам отметился Рональд Кениньш.

В последствие частые ошибки при игре в обороне подопечных Марко Штурма позволили латышам довести счёт до крупного. Сначала после дальнего броска своё имя на табло зажёг Гунтис Галвиньш, а автором третьей шайбы стал Андрис Джериньш. Спасти немцев от разгрома смог Доминик Кагун, отличившийся после филигранной передачи лучшего бомбардира команды Леона Драйзайтля.

Разочарование дня

Этот день останется одним из самых печальных в истории белорусского хоккея. Спортсмены из СНГ крайне неудачно начали турнир и потерпели поражение в пяти стартовых встречах. Это привело к увольнению наставника коллектива Дейва Льюиса, место которого занял исполняющий обязанности главного тренера Сергей Пушков. А сама сборная оказалась в шаге от вылета из элитной группы.

Судьба страны решалась в противостоянии с Австрией. К этому моменту подопечные Роджера Бадера добыли лишь одно очко и также рассматривались в качестве кандидата на понижение в классе. Однако в решающий момент они смогли продемонстрировать свои лучшие качества и не оставили ни шанса своим противникам. За 60 минут игрового времени в воротах коллектива Пушкова побывало четыре безответные шайбы — по разу отличились Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

В последний раз сборная Белоруссии покидала элитный дивизион в далёком 2003 году. За последние 15 лет лучшим достижением хоккеистов стали четыре выхода в четвертьфинал турнира. Однако пройти дальше им ни разу не удалось.

После матча игроки национальной команды с трудом находили слова, чтобы описать своё выступление на чемпионате мира в Дании. Причём самым частым были слова «позор» и «стыд».

«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего. Увольнение Льюиса… Всё это непонятные вопросы. Никто не понимал, почему так произошло. Никто же никому ничего не объясняет, какие-то проблемы там были или что-то ещё», — цитирует «Чемпионат» вратаря сборной Белоруссии Виталия Труса.

Постоянство дня

Вполне возможно компанию Белоруссии в числе главных неудачников ЧМ составит Южная Корея. Подопечные Джима Пэка ни разу не смогли порадовать своих болельщиков на турнире и до встречи с хозяевами первенства сохраняли ноль в графе набранных очков.

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Не изменилось это и после матча с Данией. В дебюте второго периода команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Франса Нильсена, южнокорейцы ответили точным броском Ки Сун Кима. Но в оставшееся время отличались только скандинавские спортсмены. Менее восьми минут понадобилось коллективу Янне Карлссона, чтобы снова выйти вперёд — после передачи Оливера Бьёркстранда шайбу в ворота Мэтта Далтона переправил Йеспер Йенсен. А окончательный результат за 3,5 минуты до конца встречи установил Никлас Хардт. Азиатские хоккеисты в очередной раз остались в меньшинстве, чем незамедлительно воспользовались их оппоненты. Времени отыграться уже не осталось.

Южная Корея по-прежнему замыкает турнирную таблицу группы B, а ключевым в вопросе сохранения прописки в элите станет заключительный матч турнира против Норвегии. На данный момент скандинавы занимают седьмое место и опережают своих прямых конкурентов на три балла. Дания же набрала своё 11 очко и продолжает борьбу за выход в плей-офф домашнего первенства.