Сборная Белоруссии покинула высший хоккейный дивизион
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе сборной Австрии шайбы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.
Это поражение стало для команды Белоруссии шестым подряд на турнире, в связи с чем она занимает последнее место в группе B и по итогам турнира покинет высший дивизион.
Следующим соперником белорусов станет команда Словакии, а австрийцы сыграют с Чехией.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по хоккею.