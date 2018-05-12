Сборная Белоруссии покинула высший хоккейный дивизион

Сборная Белоруссии потерпела поражение от национальной команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе сборной Австрии шайбы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

Это поражение стало для команды Белоруссии шестым подряд на турнире, в связи с чем она занимает последнее место в группе B и по итогам турнира покинет высший дивизион.

Следующим соперником белорусов станет команда Словакии, а австрийцы сыграют с Чехией.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по хоккею.