Сборная Белоруссии покинула высший хоккейный дивизион

Короткая ссылка
Сборная Белоруссии потерпела поражение от национальной команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.
Сборная Белоруссии покинула высший хоккейный дивизион
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе сборной Австрии шайбы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

Это поражение стало для команды Белоруссии шестым подряд на турнире, в связи с чем она занимает последнее место в группе B и по итогам турнира покинет высший дивизион.

Следующим соперником белорусов станет команда Словакии, а австрийцы сыграют с Чехией.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных