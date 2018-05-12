Сборная Швеции обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по хоккею
Сборная Швеции по хоккею гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира, который проходит в Дании.
За два тура до конца группового этапа шведские хоккеисты вышли в плей-офф после победы над командой Словакии, набрав 14 очков.
Ранее сборная Швеции в овертайме сломила сопротивление национальной команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.
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