Сборная Швеции обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по хоккею

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Сборная Швеции по хоккею гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира, который проходит в Дании.

За два тура до конца группового этапа шведские хоккеисты вышли в плей-офф после победы над командой Словакии, набрав 14 очков.

Ранее сборная Швеции в овертайме сломила сопротивление национальной команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

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